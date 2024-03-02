سياسة
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باريس تحمّل إسرائيل مسؤولية منع وصول المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجدّد دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح سيكون "كارثة إنسانية جديدة".
باريس تحمّل إسرائيل مسؤولية منع وصول المساعدات إلى غزة
سيجورنيه: إسرائيل مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة / صورة: AFP
2 مارس 2024

حمّلت فرنسا السلطات الإسرائيلية مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في مقابلة مع صحيفة لوموند نشرت السبت: "من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية".

وأشار سيجورنيه إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها، ويتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها".

وبشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي القطاع، أعرب الوزير الفرنسي عن عدم تفاؤله قائلاً إنّ هناك "طريقاً مسدوداً".

وأكد أن ذلك سيكون "كارثة إنسانية جديدة، نبذل قصارى جهدنا لتفاديها"، مذكّراً بأن فرنسا تدعو منذ أشهُر إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونوّه بأن "الاعتراف بدولة فلسطينية عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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