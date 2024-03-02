قال رئيس الوفد التركي بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاوش أوغلو، في كلمة ألقاها بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة: "إننا نرى أن مئوية تركيا هي مئوية العالم التركي أيضاً".

وأضاف جاوش أوغلو، خلال ورشة "إضفاء الطابع المؤسسي في العالم التركي: منظمة الدول التركية في القرن الحادي والعشرين" قائلاً: "في القرن الحادي والعشرين، يمكن للعالم التركي أن يترك بصماته من خلال تنظيمه وخطواته الملموسة.. يجب أن نؤمن بهذا، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وشدد على الحاجة إلى "جيو-سياسية تركية" قوية في المنطقة، سواء من أجل تجارة مستقرة وغير منقطعة بين آسيا وأوروبا، أو من أجل معالجة الأسباب الجذرية لمختلف التهديدات والقضايا الإقليمية.

وتابع: "لا تهدف منظمة الدول التركية إلى رفاهية أعضائها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى استقرار وأمن منطقتنا.. ولا ترى أي دولة منافساً لها، وليس لديها أجندة خفية.. كما أن جميع القرارات المتخذة فيها تجري بشفافية".

وأضاف في السياق ذاته أن "منظمة الدول التركية ليست في منافسة مع العالم أو المنظمات الدولية الأخرى".

ودعا المسؤول التركي إلى العمل بجدية أكبر لـ"تعزيز تكاملنا ومواصلة خطواتنا الملموسة من أجل التعاون والاستقرار في المنطقة".

وسلط جاوش أوغلو الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذت نحو التكامل بين دول المنظمة، كما أعرب عن رغبة أنقرة في رؤية تركمانستان عضواً كامل العضوية.

وأمس الجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.