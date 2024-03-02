سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: مئويتنا هي مئوية العالم التركي.. ولسنا بمنافسة مع منظمات أخرى
أكد وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاوش أوغلو، أن "مئوية تركيا هي مئوية العالم التركي"، داعياً إلى تعزيز التكامل بين أعضاء منظمة الدول التركية من أجل استقرار المنطقة.
جاوش أوغلو: مئويتنا هي مئوية العالم التركي.. ولسنا بمنافسة مع منظمات أخرى
جاوش أوغلو خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي / صورة: AA
2 مارس 2024

قال رئيس الوفد التركي بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاوش أوغلو، في كلمة ألقاها بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة: "إننا نرى أن مئوية تركيا هي مئوية العالم التركي أيضاً".

وأضاف جاوش أوغلو، خلال ورشة "إضفاء الطابع المؤسسي في العالم التركي: منظمة الدول التركية في القرن الحادي والعشرين" قائلاً: "في القرن الحادي والعشرين، يمكن للعالم التركي أن يترك بصماته من خلال تنظيمه وخطواته الملموسة.. يجب أن نؤمن بهذا، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وشدد على الحاجة إلى "جيو-سياسية تركية" قوية في المنطقة، سواء من أجل تجارة مستقرة وغير منقطعة بين آسيا وأوروبا، أو من أجل معالجة الأسباب الجذرية لمختلف التهديدات والقضايا الإقليمية.

وتابع: "لا تهدف منظمة الدول التركية إلى رفاهية أعضائها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى استقرار وأمن منطقتنا.. ولا ترى أي دولة منافساً لها، وليس لديها أجندة خفية.. كما أن جميع القرارات المتخذة فيها تجري بشفافية".

وأضاف في السياق ذاته أن "منظمة الدول التركية ليست في منافسة مع العالم أو المنظمات الدولية الأخرى".

ودعا المسؤول التركي إلى العمل بجدية أكبر لـ"تعزيز تكاملنا ومواصلة خطواتنا الملموسة من أجل التعاون والاستقرار في المنطقة".

وسلط جاوش أوغلو الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذت نحو التكامل بين دول المنظمة، كما أعرب عن رغبة أنقرة في رؤية تركمانستان عضواً كامل العضوية.

وأمس الجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us