سياسة
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استشهاد 11 فلسطينيّاً بينهم مسعف وإصابة 50 بقصف إسرائيلي على رفح
استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين بجوار بوابة المستشفى الإماراتي برفح، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطناً، منهم مُسعف، وإصابة نحو 50 آخرين بينهم أطفال.
استشهاد 11 فلسطينيّاً بينهم مسعف وإصابة 50 بقصف إسرائيلي على رفح
استشهاد 11 فلسطينيّاً منهم مسعف بقصف إسرائيلي جنوبي غزة / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
2 مارس 2024

استُشهد 11 فلسطينيّاً، بينهم مُسعف، وأصيب 50 آخرون، اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدفهم بجوار بوابة مستشفى في مدينة رفح، جنوبي غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 11 مواطناً استُشهدوا وأصيب نحو 50، من بينهم أطفال، نتيجة استهداف قوات الاحتلال خيام نازحين وتجمعاً للمواطنين بجوار بوابة مستشفى "الإماراتي للولادة" بحي تل السلطان في مدينة رفح.

وأكدت أن من بين الشهداء المُسعف عبد الفتاح أبو مرعي، الذي توفي وهو يؤدي عمله داخل المستشفى الإماراتي.

وشددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمَّد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من أفراد الأطقم الطبية بمناطق غزة كافة.

ومدينة رفح من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان والنازحين في القطاع المحاصَر، بعد إجبار جيش الاحتلال الفلسطينيين من سكان محافظات خان يونس وغزة والشمال والوسطى، على النزوح إليها بذريعة أنها منطقة "آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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