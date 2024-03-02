استُشهد 11 فلسطينيّاً، بينهم مُسعف، وأصيب 50 آخرون، اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدفهم بجوار بوابة مستشفى في مدينة رفح، جنوبي غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 11 مواطناً استُشهدوا وأصيب نحو 50، من بينهم أطفال، نتيجة استهداف قوات الاحتلال خيام نازحين وتجمعاً للمواطنين بجوار بوابة مستشفى "الإماراتي للولادة" بحي تل السلطان في مدينة رفح.

وأكدت أن من بين الشهداء المُسعف عبد الفتاح أبو مرعي، الذي توفي وهو يؤدي عمله داخل المستشفى الإماراتي.

وشددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمَّد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من أفراد الأطقم الطبية بمناطق غزة كافة.

ومدينة رفح من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان والنازحين في القطاع المحاصَر، بعد إجبار جيش الاحتلال الفلسطينيين من سكان محافظات خان يونس وغزة والشمال والوسطى، على النزوح إليها بذريعة أنها منطقة "آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".