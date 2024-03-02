حلّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تركيا صباح الخميس 29 فبراير/شباط الماضي، في زيارة تستمر لمدة يومين من أجل المشاركة في المنتدى الدبلوماسي السنوي في مدينة أنطاليا.

وسيكون ملف الحرب الروسية-الأوكرانية أحد الملفات البارزة التي ستُناقش في المنتدى، كما سيلتقي رئيس الدبلوماسية الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وتحمل هذه الزيارة أهدافاً كبيرة، وفق ما يرى محللون، إذ تأتي في إطار مساعي الرئاسة التركية لإعادة إحياء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، كما تهدف إلى إيجاد سُبل لضمان سلامة الملاحة الدولية، وهو ما يؤكد مجدداً الدور التركي في تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

مفاوضات السلام تتصدر

وحضر لافروف في أنطاليا مشاركاً في المنتدى الدبلوماسي السنوي في المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، حسبما أكّدته الخارجية التركية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة. ولم يتطرق المنشور إلى فحوى ما تناوله الوزيران خلال اللقاء.

وطُرحت الحرب الروسية-الأوكرانية موضوع نقاش رئيسياً في المنتدى الذي يستمر حتى يوم غد الأحد 3 مارس/آذار، رغم أن وزير الخارجية الروسي سيغادر اليوم السبت.

وتضمنت فاعليات اليوم الأول من المنتدى، بالإضافة إلى فاعلية الافتتاح، تنظيم 17 جلسة تناولت موضوعات مختلفة تتصل بقضايا الأمن والسياسية والدبلوماسية، وركزت الجلسات على دور الدبلوماسية في حل النزاعات وتأسيس السلام عبر استعراض نماذج وتجارب الدول المختلفة.

وقال فيدان في كلمته الافتتاحية في المنتدى إنه "في المرحلة الحالية من الحرب (في أوكرانيا)، نحتاج إلى البحث بجدية عن سُبل لجمع الطرفين"، مضيفاً: "نحن مستعدّون، كما في السابق، لبذل كل الجهود لتسهيل مفاوضات سلام".

وأعلن الرئيس أردوغان عن استعداد بلاده لإعادة تأسيس طاولة المفاوضات في إسطنبول من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وجاء ذلك في رسالة مصورة بعثها الأربعاء 28 فبراير/شباط إلى قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي عُقدت في ألبانيا، وقال فيها إنه "من الضروري إطلاق عمل مشترك على الأقل لتحديد أساسيات اتفاق سلام عام".

وأضاف الرئيس التركي: "أعتقد أنه ينبغي البدء بجهد مشترك لتحديد المعالم العامة للسلام. وفي هذا الصدد، ندعم من حيث المبدأ خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مشدداً على أهمية جمع الطرفين حول طاولة واحدة من أجل أن تتكلل المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام بالنجاح.

هذا قبل أن يعرج على مقترحه بإحداث آلية جديدة لضمان سلامة السفن التجارية في البحر الأسود، وأكد "الحاجة إلى نظم تضمن سلامة الملاحة للسفن التجارية في البحر الأسود. وفي هذا السياق، وبالتعاون مع الأمم المتحدة نواصل إجراء الاتصالات من أجل تنظيم يتضمن التزامات السلامة في البحر الأسود".

دلالات الزيارة

تأتي زيارة لافروف في سياق حفاظ تركيا على الحياد الإيجابي بشأن الحرب في أوكرانيا، ومساعيها إلى إحلال السلام الدائم في منطقة البحر الأسود.

وكانت الحرب الروسية-الأوكرانية أحد أهم ملفات السياسة الخارجية التركية في عام 2022، واستمرت كذلك في عام 2023، إذ لعبت دوراً بارزاً في الوساطة بين الجانبين وحققت إنجازات مهمة، مثل الجمع بين وزيرَي خارجية البلدين واتفاقية تصدير الحبوب واتفاق تبادل الأسرى.

وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، قال سنان أولغن مدير مركز "إيدام" للأبحاث في إسطنبول، إن تركيا "إلى جانب المجر، تبقى من بين آخر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تقيم حواراً مع موسكو، وفي سياق جيوسياسي غيّرته الحرب، تحرص تركيا على المحافظة على هذا الدور للمستقبل على أمل الاستفادة منه خلال محادثات سلام محتملة".

وفي السياق نفسه، أدت الحرب إلى رفض روسيا الاستمرار في اتفاقية "مبادرة البحر الأسود للحبوب"، في يوليو/تموز 2023، بعد أن مكنت أوكرانيا من تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، وفق بيانات الأمم المتحدة، وتسعى تركيا من خلال خطة الرئيس أردوغان لإحياء هذه المبادرة.

وما زالت إمكانية عودة روسيا إلى الاتفاق محتملة، إذ صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبل أيام بأن "فرص إحياء مبادرة البحر الأسود ما زالت قائمة، ويمكن العودة إليها بمجرد رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية".

كما عملت أنقرة والأمم المتحدة مع الجانبين الروسي والأوكراني على إبعاد أي تصعيد عسكري أو مواجهة مباشرة أو غير مباشرة عن البحر الأسود، بعد تفتيش الجانب الروسي إحدى السفن المتجهة إلى المواني الأوكرانية بعد الخروج من الاتفاق، ونجحت هذه المساعي بإعادة الهدوء إلى حوض البحر الأسود بالغ الأهمية من منظور الأمن القومي التركي.