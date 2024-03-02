سياسة
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"من غزة إلى القرم".. أمينة أردوغان: لا يمكننا توقع سلام لا يشمل النساء
أكّدت زوجة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان في منشور أعلنت فيه عقد اجتماع “المرأة والسلام والأمن” في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أنه "لا يمكن توقع نجاح عملية سلام لا تشمل النساء".
"من غزة إلى القرم".. أمينة أردوغان: لا يمكننا توقع سلام لا يشمل النساء
السيدة أمينة أردوغان تعلن عقد اجتماع مع زوجات القادة وممثلي المنظمات الدولية بعنوان “المرأة والسلام والأمن” / مصدر الصورة: منصة إكس / Others
2 مارس 2024

أكّدت السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أنه "لا يمكن توقع نجاح عملية سلام لا تشمل النساء"، ضاربة مثالاً على ذلك بالحرب الإسرائيلية العنيفة على غزة وتتار شبه جزيرة القرم.

وقالت أردوغان في منشورة على "إكس" أعلنت فيه إتمام اجتماع بعنوان “المرأة والسلام والأمن” في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إنه "على الرغم من أن الجميع يتضررون في الحرب، فإن النساء يتأثرن بشكل خاص“.

وتابعت: "لا يمكن أن نتوقع من عملية سلام لا تشمل النساء، اللاتي يشكلن جزءاً أساسياً وتغييرياً في المجتمع، أن تنجح".

وأكّدت أن "السلام الدائم والمستدام سينشأ من عملية لا يتخلف فيها أحد عن الركب. وفي ظل الحرب في غزة، وحَّدنا أصواتنا لإنهاء قمع الأبرياء الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "تذكرنا أن الحب والأمل هما اللغة الوحيدة مع أغاني أطفال ضحايا حرب “تتار القرم” الذين استضفناهم في بلادنا". كما وجهت الشكر إلى "كل من ساهم في هذه الدورة الهادفة".

والجمعة انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و“دبلوماسية الفضاء” فضلاً عن قضية غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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