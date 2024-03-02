تُستأنف في مصر، غداً الأحد، محادثات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما كشف مصدران أمنيان مصريان، اليوم السبت، فيما نقل إعلام عبري عن مسؤول كبير قوله إن تل أبيب "لن ترسل أي وفد إلى القاهرة إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا أحياء لدى حماس".

وقال المصدران المصريان إن من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة غداً الأحد.

وكشفا أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، واستدركا أن "إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه".

وأشار المصدران إلى أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران الاحتلال، أمس الأول الخميس، بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى إسراع وتيرة المحادثات للحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن "جهوداً مصرية حثيثة تُبذل للوصول إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان المبارك"، لافتاً إلى "التقدم الملحوظ في مفاوضات الهدنة".

وأشار إلى أن القاهرة تسعى للوصول إلى اتفاق عادل، مؤكداً أن مصر مستمرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بقطاع غزة.

الاحتلال يطلب أسماء محتجزيه الأحياء

في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه قوله إن "إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الأسرى في غزة، الذين ما زالوا أحياء".

وذكرت الصحيفة أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم من غزة، وبالتالي عدد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "لن يغادر أي وفد إلى القاهرة حتى تقديم إجابات واضحة".

ولم يؤكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة أنباء استئناف المحادثات في القاهرة حتى الآن، وقال: "في ما يتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من غزة، لا تزال الفجوة بين موقفَي الطرفين".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اللذين يخوضان مفاوضات عبر وسطاء، من بينهم مصر وقطر.

وتزايدت الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ظل استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المدمِّر على غزة، وفق إحصاءات السلطات الصحية الفلسطينية، وتحذير الأمم المتحدة من أن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ هذا العام في العاشر من مارس/آذار الجاري.

وفي حديثه للصحفيين عن وقف إطلاق النار لدى مغادرته البيت الأبيض أمس الجمعة، قال بايدن: "لم نصل إليه بعد".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنُّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية.