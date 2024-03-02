التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة، المُقام حاليّاً جنوب غربي البلاد.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن الرئيس أردوغان بحث مع عثماني، العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية ودولية، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية على غزة،

وخلال اللقاء، أكد الرئيس أردوغان أن العلاقات بين تركيا وكوسوفو في تقدُّم مستمر.

وشدد على أهمية مكافحة تنظيم غولن الإرهابي في كوسوفو، داعياً لقطع شوط في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان، أهمية وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن في قطاع غزة، تجنباً لمزيد من تدهور الوضع الإنساني.

ودعا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر الكافي، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لتأمين تنفيذ هذا الأمر.

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا التركية بنسخته الثالثة، بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الغد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

وستُعقد على هامش المنتدى جلسة رفيعة المستوى برعاية سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، تتناول "المرأة والسلام والأمن".