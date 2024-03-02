سياسة
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نشرته روسيا.. برلين تحقق بتسجيل منسوب إلى عسكريين ألمان عن "تسليح أوكرانيا"
يحقق الجيش الألماني في تسجيل صوتي منسوب لعسكريين رفيعي المستوى يتحدثون فيه عن تسليح أوكرانيا، ونشرته وسائل إعلام روسية، ما أثار مخاوف من التجسس في البلاد، وكذلك مطالب روسية بالتوضيح.
نشرته روسيا.. برلين تحقق بتسجيل منسوب إلى عسكريين ألمان عن "تسليح أوكرانيا"
الرئيس الألماني ووزير دفاعه في زيارة لموقع تدريب جنود أوكرانيين على صيانة دبابة ليوبارد / صورة: Reuters
2 مارس 2024

يُجري الجيش الألماني تحقيقاً بخصوص تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام روسية تُردد أنه لمؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى كانوا يتحدثون عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، مما أثار مخاوف من التجسس في ألمانيا، ومطالب روسية بالتوضيح.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، إن الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل، لكن "المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق في الأمر وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة".

وكانت مارجريتا سيمونيان، صحفية في التليفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة "روسيا اليوم"، أول من نشر التسجيل الصوتي، أمس الجمعة، الذي نُشر أيضاً على منصة تليغرام الخاصة بالقناة التي ترأسها.

وناقش المشاركون في الاتصال، الذي استمر 38 دقيقة، تسليم صواريخ كروز من طراز (توروس) إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار الألماني أولاف شولتس علناً حتى الآن بشدة، كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين والأهداف العسكرية المحتملة.

ولم تردَّ السفارة الروسية في برلين على طلب التعليق على "مزاعم تجسس روسية" على ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "نطالب بتفسير من ألمانيا حول التسجيل".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للصحفيين، اليوم السبت: "صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي.. إنه كشف صارخ للذات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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