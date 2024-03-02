يُجري الجيش الألماني تحقيقاً بخصوص تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام روسية تُردد أنه لمؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى كانوا يتحدثون عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، مما أثار مخاوف من التجسس في ألمانيا، ومطالب روسية بالتوضيح.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، إن الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل، لكن "المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق في الأمر وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة".

وكانت مارجريتا سيمونيان، صحفية في التليفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة "روسيا اليوم"، أول من نشر التسجيل الصوتي، أمس الجمعة، الذي نُشر أيضاً على منصة تليغرام الخاصة بالقناة التي ترأسها.

وناقش المشاركون في الاتصال، الذي استمر 38 دقيقة، تسليم صواريخ كروز من طراز (توروس) إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار الألماني أولاف شولتس علناً حتى الآن بشدة، كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين والأهداف العسكرية المحتملة.

ولم تردَّ السفارة الروسية في برلين على طلب التعليق على "مزاعم تجسس روسية" على ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "نطالب بتفسير من ألمانيا حول التسجيل".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للصحفيين، اليوم السبت: "صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي.. إنه كشف صارخ للذات".