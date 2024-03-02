أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن صراعاً دبلوماسيّاً عربيّاً يجرى لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي، معتبراً أن المنطقة أمام "صفحة جديدة عنوانها التقارب والتعاون الإيجابي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زكي لـTRT عربي، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة وسط مشاركة واسعة من رؤساء ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.

وأوضح أمين مساعد جامعة الدول العربية أنه التقى عدداً من المسؤولين الأتراك، على رأسهم وزير الخارجية، هاكان فيدان، ونائبه، واصفاً تلك اللقاءات بـ"إيجابية وممتازة".

وانعقدت على هامش فعاليات منتدى أنطاليا، لجنة الاتصال الخاصة بغزة، التي أنشئت بقرار من اجتماع القمة العربية-الإسلامية المشتركة في جدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضم كلّاً من تركيا ومصر والأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين.

مساعي وقف الحرب تركز على واشنطن

وحول الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال السفير حسام زكي إن "التأثير الوحيد المحتمل سيكون من جانب الولايات المتحدة،ما يدفع الدول العربية إلى الضغط على واشنطن في هذا الشأن".

واعتبر أن موقف واشنطن شهد تغييراً عما كان عليه في بداية الحرب، قائلاً: "من الإجحاف القول إن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (اليوم التالي لبدء الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على غزة)".

وأكد أن "الموقف الحالي لا يُرضينا، لكنه يختلف في نقاط عديدة عما كان عليه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذلك نقول يجب التركيز على الجانب الأمريكي في التعامل مع الوضع في غزة".

وجدد زكي أمله في أن ترى الولايات المتحدة الحقيقة وأن "تستمر في قدر من الأخلاقية السياسية، وليس النفعية السياسية"، مشيراً إلى أن "المنطقي والطبيعي أن نتحدث عن سلام واستقرار في الشرق الأوسط، لكن ليس قبل أن تظهر دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح أن "رؤية جديدة آخذة في التبلور تقودها دول عربية، لديها اهتمام خاص بالموضوع دون غيرها"، في إشارة إلى الرؤية السداسية التي قدمتها مصر والأردن وقطر وفلسطين والإمارات والسعودية للوضع في غزة بعد الحرب.

خطر التهجير وترتيب البيت الفلسطيني

وحول احتمالية شن إسرائيل عملية عسكرية في محافظة رفح، التي تضم أكثر من مليون و300 ألف نازح فلسطيني، ما يهدد بعملية نزوح إلى شبه صحراء سيناء في مصر، أكد السفير زكي أن "الجانب المصري مستعد لكل الاحتمالات".

وقال إن "ما نسمعه من الجانب المصري أن كل الاحتمالات قائمة، بما فيها شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة، يدفع فيها المحتل المدنيين الفلسطينيين نحو الحدود.. كل التركيز الآن قائم على تفادي حدوث مثل هذا الوضع، والواجب أن نستمر في الضغط على الجميع، وتحديداً الجانب الأمريكي".

وحول المصالحة الفلسطينية، وتحديداً ما بين حركتي حماس وفتح، رأى السفير حسام زكي أن المصالحة لم تتبلور بعد، مضيفاً: "كان لدينا أكثر من مسار، حاول، ولا يزال يحاول، تجميع الفلسطينيين على اتفاق واحد، لكن هذه الأمور تأخذ وقتاً واتصالات، وهي مسألة صعبة في ظل سريان الحرب".

واجتمعت الفصائل الفلسطينية، الخميس الماضي، في العاصمة الروسية موسكو لبحث المصالحة والحوار الوطني، بمشاركة وفود فصائلية على رأسها حركتا حماس وفتح.

وهجّرت إسرائيل جزءاً كبيراً من سكان محافظتي غزة وشمالها جنوبي وادي غزة، الذي وصفته بـ"المنطقة الآمنة"، على الرغم من استمرار قصفها إيّاه وتنفيذ عمليات برية فيه، ووفقاً للأمم المتحدة فقد وصل إلى مدينة رفح أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتهدد إسرائيل باجتياح رفح، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من خطورة هذه الخطوة على النازحين الذين لم يعد لديهم أي مكان يتوجهون إليه في ظل استمرار العمليات العسكرية في المناطق الأخرى، ومنع عودة سكان الشمال إلى بيوتهم.