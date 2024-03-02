سياسة
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وزير خارجية السودان لـTRT عربي: متفائلون بتقدم جيشنا لتمهيد طريق المفاوضات
أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في مقابلة مع TRT عربي، تفاؤله إزاء تقدم الجيش في معاركه مع قوات الدعم السريع، ما سيمهّد الطريق للجلوس على طاولة المفاوضات.
وزير خارجية السودان لـTRT عربي: متفائلون بتقدم جيشنا لتمهيد طريق المفاوضات
وزير الخارجية السوداني يؤكد استعداد جيش بلاده للتفاوض مع "الدعم السريع" / صورة: الصفحة الرسمية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي
2 مارس 2024

أعرب وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، السبت، عن تفاؤله باستمرار تقدم جيش بلاده، وصولاً إلى القضاء على "مليشيا" الدعم السريع، ومن ثمَّ الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال الصادق في تصريحات لـTRT عربي، إن الفترة الماضية شهدت مزيداً من "التقدم للقوات السودانية"، مضيفاً: "متفائلون باستمرار الجيش في التوسع، وسنقضي على المليشيا قريباً، ويعود الناس إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية".

وأكد وزير الخارجية السوداني أن الذهاب إلى حوار سياسي "مرهون بتوفر الإرادة السياسية لدى المتمردين، والقضاء على مليشيا الدعم السريع"، ويمكي أن يلي ذلك "حوار سياسي عن طريقه نصل إلى حل نهائي، لأن كل صراع يجب أن ينتهي على مائدة التفاوض".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكد الوزير علي الصادق أن عودة النازحين "ترتبط بانسحاب المليشيا من بيوت الناس"، معتبراً أنه إذا تغير هذا الوضع قطعاً سوف يعود المواطنون وتستمر الحياة.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية بذلت أقصى ما تستطيع لتسهيل الحياة على اللاجئين الذين انتشروا في مختلف بقاع السودان، وذلك عبر توفير الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والمأوى، فقد امتدت جهود الحكومة إلى مناطق خارج الدولة، كما هو الحال مع تشاد، التي استقبلت عدداً من السودانيين.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد النازحين السودانيين حاجز 10 ملايين إنسان منذ اندلاع الحرب، منهم نحو نصف مليون شخص في تشاد.

وانتقد الوزير السوداني بطء استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية، وقال: "في العام الماضي كان المجتمع الدولي يسعى لجمع 3 مليارات دولار لإغاثة المحتاجين والنازحين، ولم يتحصل إلا على 30% من هذا المبلغ، يذهب منه أكثر من 70% لمصروفات العمل الإداري للمنظمات من حركة وانتقال".

وشارك وزير الخارجية السوداني في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، معبراً عن إعجابه بـ"التنسيق والموضوعات المطروحة، وإصرار المنظمين على مناقشة قضايا على درجة عالية من الأهمية تخص كل إنسان في هذا الكون، فهو يناقش كيفية حل النزاعات، وجعل العالم أرضاً صالحة للعيش".

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى، الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة وتمتد فاعلياته إلى يوم غد الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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