زارت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، السبت، رفقة زوجات القادة المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، معرض المنتجات الحاصلة على مؤشرات جغرافية والمشغولات اليدوية المنسوجة.

وشاركت أمينة أردوغان، مع زوجات قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية في ولاية أنطاليا، في ندوة حملت اسم "المرأة والسلام والأمن"، في إطار المنتدى الدبلوماسي، الذي انطلق الجمعة ويختتم أعماله غداً الأحد.

وبعد الندوة، توجهت السيدة الأولى في تركيا، وضيوفها إلى زيارة معرض الحرف اليدوية والنسيج الذي يضم تصميمات أصلية تعكس التنوع الثقافي والحرف اليدوية في البلاد.

بعدها، تجوّل الضيوف برفقة السيدة أمينة في منصة تعرض المنتجات التركية الحاصلة على تسجيل مؤشر جغرافي من الاتحاد الأوروبي.

وفي المنصة، قدّمت أردوغان لزوجات القادة بعض المنتجات المحلية الحاصلة على المؤشر الجغرافي، مثل البقلاوة والتين والمشمش والجبنة وحلاوة الكنافة.

والمؤشر الجغرافي علامة توضع على منتج معين تشير إلى أنه ينشأ من منطقة مُحددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمنشئها الجغرافي.

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.