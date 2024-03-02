وسط تصاعد للخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، يغادر عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى واشنطن غداً الأحد، ثم إلى لندن لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟

وأفادت الصحيفة بأن مقربين من نتنياهو أكدوا غضبه من تصرف غانتس، وأنه يخالف اللوائح الحكومية، وفق تعبيرهم.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله لغانتس إن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط"، وإنه يجب عليه أخذ إذن منه قبل السفر.

وأشارت إلى أن زيارة غانتس تأتي في توقيت مهم يتعلق بالمباحثات حول إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن صبر واشنطن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب على غزة، والادعاءات الإسرائيلية بأن نتنياهو مقيد بالأغلال من قبل شريكيه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواصل الضغط "بكل قوتها" للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وحذروا من أنه "إذا أثبتنا أن نتنياهو يخرّب هذا الأمر لأسباب سياسية فسيؤدي ذلك إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض".

ولفت المسؤولون إلى تصريحات الرئيس بايدن حول الموضوع، والذي هاجم حكومة نتنياهو وتوقف بالفعل عن تجنب الترويج لمصطلح "وقف إطلاق النار".

وأوضحوا أن "ما سمعناه من الرئيس ما هو إلا البداية، وإذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤجل الصفقة لأسباب سياسية، فسنسمع أشياء أكثر جدية من بايدن، وقد يكون الهدف من وصول غانتس إلى واشنطن أيضاً هو نقل رسالة إلى نتنياهو".

وتشهد إسرائيل خلافاً حاداً بين غانتس ونتنياهو، إذ حاول زعيم حزب الوحدة الوطنية وعضو المجلس الوزاري الحربي قبل أسابيع الإطاحة برئيس الوزراء، مستعيناً بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وفق ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.