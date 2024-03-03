استُشهِد، مساء السبت، طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهاد الطفل محمد خالد طاهر زيد (13 عاماً) برصاص حي للاحتلال قرب مخيم الجلزون (شمالي رام الله)"

وقبيل بيان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن أطقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع "إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون"، مشيرةً إلى "محاولات انعاش القلب والرئتين للمصاب ونقله إلى مستشفى رام الله".

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة خلال موجة التصعيد الأخيرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 419، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.​​​​​​​

"تطهير عرقي"

في سياق متصل، قالت السلطة الفلسطينية، السبت، إن إسرائيل "تمارس تطهيراً عرقيّاً" بحق الفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، مقابل توسيع سيطرة المستوطنين وتمددهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل "تشنُّ حرب إبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتطهير عرقي للوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية".

وتابعت أن إسرائيل "تسعى لتخصيص المنطقة (ج) لصالح "التمدد الاستيطاني الإحلالي"، ما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".

وصنّفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق، هي "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.

وتساءلت الوزارة في بيانها: "إذا كانت هذه طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، فماذا يقدم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لحمايته وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى؟ ولماذا لا يقرر مجلس الأمن أو الجمعية العامة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى تنصاع وتلتزم قرارات الشرعية الدولية؟".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي "مسؤولية إطالة أمد حرب الإبادة والصراع"، مطالبةً بـ"الوقف الفوري لازدواجية معايير المجتمع الدولي واتخاذ ما يلزم من قرارات في مجلس الأمن، والإجراءات لبدء تنفيذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لعام 2023، فإن 22 فلسطينيّاً استُشهِدوا برصاص المستوطنين خلال العام الماضي، بينهم 10 في موجة التصعيد التي رافقت الحرب على غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار التقرير إلى تهجير سكان 25 تجمعاً بدويّاً في الضفة الغربية وبادية القدس الشرقية خلال نفس العام، منها 22 تجمعاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تقف تل أبيب بسببها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة".