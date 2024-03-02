شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي السبت، جلسة بعنوان "التحديات الجديدة في الحرب على الإرهاب"، أدارها الأمين التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ستيفن هيل.

وشارك في الجلسة القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ومديرة عام الأمن والبحث التركية فاطمة جرن يازغان.

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، إن تركيا من بين الدول التي قدّمت لبلاده الدعم السياسي والأمني في الحرب على الإرهاب.

وشدد عمر على أن الصومال تواصل الحرب ضد الإرهاب وجماعاته.

وأشار إلى أن أساليب مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 جرى تنفذيها بخطوات غير مناسبة، لافتاً إلى أهمية الدبلوماسية في الحرب ضد المنظمات الإرهابية.

وأضاف: "بدأنا تطبيق الدبلوماسية بطريقة مختلفة في الصومال، فأولاً وقبل كل شيء تواصلنا مع شركائنا وجمعنا حلفاءنا المقربين على منصات مختلفة، وثانياً تواصلنا مع جيراننا".

وأكد أن تركيا وقطر والإمارات وإنجلترا والولايات المتحدة، قدمت لهم الدعم السياسي وكذلك الدعم الأمني (في الحرب على الإرهاب).

وحول توقيع الصومال مع تركيا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، أشار عمر إلى أن "الاتفاقية مهمة للغاية لأنها زادت قوتنا الأمنية".

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي: "تلقينا بالفعل دعماً من تركيا في مجال الدفاع لسنوات عديدة في ما يتعلق بتدريب قواتنا الدفاعية، وما إلى ذلك، لكن هذا (توقيع الاتفاقية) كان تطوراً أفضل بكثير".

وتابع: "لقد حاولنا اختبار أمننا البحري في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن فقدنا الأمن في بحارنا خلال التسعينيات بسبب المشكلات الحكومية، ومع هذه المشكلات حدث جميع أنواع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك القرصنة".

وشدد على أن هذه الاتفاقية بين بلاده وتركيا تهدف بشكل خاص إلى إرساء الأمن البحري في الصومال.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، محاربة بلاده الإرهاب بشكل فعال.

وقال إن العراق دخل مرحلة تأهيل المجتمع بعد إنقاذ أراضي الدولة من الإرهاب، عبر تنفيذ عملية إدماج وتأهيل للأُسر، كي تتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكر أن بلاده انتهجت الدبلوماسية بالمعنى الإقليمي، وأن معظم مشكلات المنطقة جرى حلُّها، مؤكداً أهمية التعاون الدبلوماسي بين دول الإقليم، وعلى المستوى العالمي، في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن بلاده اكتسبت خبرة مهمة في الحرب ضد الإرهاب، لافتاً إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للغاية في هذا الشأن.

وأضاف: "في الحرب ضد الإرهاب، يعد تبادل المعلومات في سياق الأمن والاستخبارات أمراً مُهمّاً للغاية" .

الإرهاب أداة غير قانونية في العلاقات الدولية

من جانبها، قالت مدير عام الأمن والبحث، التركية فاطمة جرن يازغان، إن حدوداً دقيقة تفصل الصدق عن الصمت عند تقاطع القضايا الدبلوماسية والأمنية.

وأضافت أن "التهديد يظهر بسرعة كبيرة وبطريقة منظمة للغاية، واليوم، كما كان الحال في السبعينيات، لا يزال الإرهاب أداة غير مشروعة وغير قانونية في العلاقات الدولية".

وشددت جرن يازغان على أن الدولة ملزمة حماية مواطنيها، وعليها واجب صون حياة كل شخص يخضع لولايتها القضائية، و"هذا أيضاً من متطلبات حقنا في السيادة".

وأشارت كذلك إلى أن الإرهاب ليس مجرد نتيجة ثانوية، بل هو النتيجة المباشرة للسياسات الخاطئة لسوء الإدارة على المستوى الدولي.

وأمس الجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة، بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلًا دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.