استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، السبت، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "أبو عنزة"، بمدينة رفح جنوبي القطاع رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بنازحين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً لعائلة أبو عزة في حي السلام شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات، بينهم أطفال.

وأدى القصف لتدمير المنزل بشكل كامل وتسبب في أضرار جسيمة بمنازل المواطنين.

كما شن الاحتلال، غارات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم آلياته العسكرية شمالي وغربي المدينة مع سماع صوت اشتباكات.

ونفّذت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على منطقة القرارة ومناطق أخرى في مدينة خان يونس.

ومؤخراً، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت" خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من جميع مناطق القطاع تحت وطأة العدوان المتواصل منذ نحو 5 أشهر.