سياسة
2 دقيقة قراءة
لافروف: منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكل جديد للعلوم السياسية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكلٌ جديد للعلوم السياسية أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لافروف: منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكل جديد للعلوم السياسية
لافروف: منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكل جديد للعلوم السياسية / Others
2 مارس 2024

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء السبت، إن منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكلٌ جديد للعلوم السياسية أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوبي تركيا من الجمعة إلى الأحد، أن المنتدى "شكل جديد نسبياً للعلوم السياسية الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار لافروف إلى مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة في المنتدى، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات.

وأعرب عن شكره للجانب التركي على حسن الضيافة وترحيبهم الحار.

على صعيد آخر، قال لافروف إن "الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، يتجاهل بشكل علني مبدأ احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر أن الغرب يستخدم الوضع الدولي الحالي لفرض قواعده الخاصة.

وأضاف: "آمل أن تكون المناقشات (في المنتدى) مفيدة، وفي الجلسة التي تحدث فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وفي حلقات أخرى، جرى التأكيد على أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في ما نحن فيه وكيف نتعامل مع التزاماتنا الدولية".

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة، بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلًا دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us