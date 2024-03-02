قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء السبت، إن منتدى أنطاليا الدبلوماسي شكلٌ جديد للعلوم السياسية أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوبي تركيا من الجمعة إلى الأحد، أن المنتدى "شكل جديد نسبياً للعلوم السياسية الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار لافروف إلى مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة في المنتدى، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات.

وأعرب عن شكره للجانب التركي على حسن الضيافة وترحيبهم الحار.

على صعيد آخر، قال لافروف إن "الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، يتجاهل بشكل علني مبدأ احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر أن الغرب يستخدم الوضع الدولي الحالي لفرض قواعده الخاصة.

وأضاف: "آمل أن تكون المناقشات (في المنتدى) مفيدة، وفي الجلسة التي تحدث فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وفي حلقات أخرى، جرى التأكيد على أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في ما نحن فيه وكيف نتعامل مع التزاماتنا الدولية".

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة، بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلًا دوليّاً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المُناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة