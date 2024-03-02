عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من نظرائه في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وذكرت الخارجية التركية عبر منصة إكس أن فيدان التقى نظيريه السنغالي إسماعيل ماديور فال، والمولدوفي ميهاي بوبشوي.

كما التقى فيدان نظيريه من الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش، والبوركيني كاراموكو جان ماري تراوري.

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيرا، و57 ممثلًا دوليا من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة.