سياسة
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ترمب يفوز بترشيح الجمهوريين في ميسوري وميشيغان بالانتخابات التمهيدية
فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ولايتي ميسوري وميشيغان إذ عاني الحزب من خلافات داخلية أثارت قلق بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.
ترمب يفوز بترشيح الجمهوريين في ميسوري وميشيغان بالانتخابات التمهيدية
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب / صورة: AFP
3 مارس 2024

فاز دونالد ترمب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري السبت في ولايتين أمريكيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، حسب تقارير إعلامية، مقترباً بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفاز ترمب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان حيث شهد الحزب خلافات داخلية تسببت بخشية بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فقد تمكن الملياردير الجمهوري من الفوز على منافسته نيكي هايلي بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية.

وفي ميشيغان، فاز ترمب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترمب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.

والسبت صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تُعلن فوراً.

والانتخابات التي أجريت في ميسوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترمب.

وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس/آذار.

ويشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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