أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير/شباط.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس: "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطراً بيئياً في البحر الأحمر".

من جانبه، قال قيادي كبير بجماعة أنصار الله الحوثي السبت، إنه يُحمِّل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومته مسؤولية غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وفي منشور على إكس، قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم مناطق سيطرة الحوثيين إن "سوناك أمامه فرصة لانتشال روبيمار بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت في وقت سابق السبت، إن السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية، التي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.

الحوثي تعلن مقتل صيادَين في قصف أمريكي-بريطاني

أعلنت جماعة الحوثي السبت، مقتل صيادَين وفقدان آخرين، في "قصف أمريكي-بريطاني" قبالة ساحل مدينة المخا غربي البلاد الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر (تابعة للجماعة)، نشرته وكالة سبأ في نسختها التابعة للحوثيين.

وأدانت الهيئة "الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي-البريطاني أمس (الجمعة) باستهدافه عدداً من الصيادين اليمنيين قبالة سواحل المخا (غرب)".

وأوضحت أن "هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد صيادَين وفقدان آخرين (لم تذكر العدد) في أثناء سعيهم لكسب الرزق من خلال ممارسة مهنة الصيد".

واعتبرت أن "الوجود الأمريكي-البريطاني في البحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً على حياة آلاف الصيادين اليمنيين ويهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية".

وحتى الساعة 20:50 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.