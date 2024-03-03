قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة الأحد، بحثاً عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحركة حماس لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بعد أن لجأت حكومات أجنبية إلى إسقاط مساعدات جواً للمدنيين في القطاع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن من المتوقع وصول وفدي إسرائيل وحماس إلى القاهرة الأحد، لكن مصدراً مطلعاً آخر قال إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى العاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتزايدت خلال الأيام الماضية الآمال بتحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر/تشرين الثاني في أعقاب جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة وإشارات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، السبت، إن إطار التهدئة لمدة ستة أسابيع أصبح قائماً بموافقة إسرائيل وإن الأمر يعتمد الآن على موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم في غزة منذ هجماتها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف للصحفيين "الطريق إلى وقف إطلاق النار الآن حرفياً في هذه الساعة واضح ومباشر. وعلى الطاولة اتفاق مطروح واتفاق إطاري، قبله الإسرائيليون بشكل أو بآخر". وتابع "المسؤولية الآن تقع على عاتق حماس".

وقال بايدن إنه يأمل التوصل إلى وقف إطلاق نار قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.

ويواجه بايدن وغيره من قادة العالم ضغوطاً متنامية لتخفيف المعاناة المتزايدة للفلسطينيين بعد خمسة أشهر من الحرب والحصار الإسرائيلي لغزة. وتقول الأمم المتحدة إن ربع سكان القطاع أي نحو 576 ألفاً على بعد خطوة من المجاعة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 118 فلسطينياً كانوا يحاولون الوصول إلى قافلة مساعدات قرب مدينة غزة يوم الخميس، مما أثار موجة غضب عالمية بسبب الكارثة الإنسانية. وبعدها بيوم أعلن بايدن خططاً لإسقاط مساعدات أمريكية جواً السبت، شاركت فيها أيضاً القوات الأردنية.

وتأتي مساع الوسطاء للتوصل إلى هدنة في قطاع قبيل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس/آذار.

في الأثناء، قال مصدر قريب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ وفدا من الحركة توجّه من قطر إلى مصر.

وأضاف "سيُسلّم الوفد ردّ الحركة الرسمي" على المقترح المُتمخّض عن محادثات الوسطاء مع المفاوضين الإسرائيليّين في باريس نهاية الشهر الماضي.

بدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخباريّة" عن مصدر "رفيع" أنّ محادثات التوصّل إلى الهدنة في غزّة "تُستأنف غدًا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".