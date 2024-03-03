شيع فلسطينيون جثمان الطفل الفلسطيني الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله السبت، بعد ليلة شهدت اقتحامات واسعة لعدة مدن بالضفة وبلدات بالغربية الغربية وهجمات شرسة للمستوطنين.

واستشهد الطفل محمد خالد زيد البالغ من العمر 13 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها قرب المخيم. وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار عليه بعد محاولته إلقاء زجاجة حارقة عند جدار مستوطنة بيت إيل المحاذية للمخيم.

وباستشهاد الطفل محمد خالد زيد، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 419، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

اقتحامات ليلية واعتقالات

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور ليلة الأحد، وداهمت عدة أحياء ومناطق، واقتحمت مخيم عسكر الجديد، فيما تصدى فلسطينيون لقوات الاحتلال بتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع واندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كرم عاشور في مدينة نابلس، وقرية سالم قضاء المدينة. واعتقلت الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس بالمدينة.

وفي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي المدينة، وداهمت عدة أحياء ومنازل في البلدة وخربت في محتوياتها، واستمرت لأكثر من ساعتين. كما اقتحمت بلدة جيوس. وفي طولكرم (شمالي)، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات وسط اشتباكات.

أما في رام الله (شمال)، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر فريد ملصة شقيق الشهيد سليمان ملصة من قرية دير ابزيع غرب رام الله، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

وفي بيت لحم (جنوب)، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العساكرة شرق بيت لحم، وبلدة بيت فجار (جنوب)، وقرية حوسان (غرب) وسيّرت آلياتها في المكان ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها واعتقلت مواطنين.

وفي الخليل (جنوب)، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أراضي بجوار مستوطنة كرمي تسور، كما اقتحمت بلدة سعير ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة الظاهرية جنوباً، وصوريف شمال غرب الخليل. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام.

اشتباكات بين مقاومين وقوات الأمن الفلسطيني

في السياق، ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن اشتباكات مسلحة وقعت بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين بعد محاولة أمن السلطة اعتقال أحد المقاومين.

وقالت المصادر إن قوات أمن السلطة الفلسطينية أرادت اعتقال المطارد من الاحتلال والأسير المحرر قيس السعدي في حي الهدف بمحيط مخيم جنين. ودارات الاشتباكات بين المقاومين وأجهز أمن السلطة بعد انتشارها في حي الهدف بمحيط مخيم جنين ومحاصرة السعدي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السعدي أصيب برصاص أمن السلطة خلال محاولة اعتقاله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اشتباكات بين المقاومين وأمن السلطة إذ جرت مواجهات بين الطرفين الشهر الماضي في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

هجمات المستوطنين

حرق مستوطنون مساء السبت، منزلاً ومنشأة تجارية، في قرية برقة شرقي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية، وحاولت إحراق منزل مواطن بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى احتراق جزء منه، قبل أن يتدخل مواطنون لإخماد الحريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين أحرقوا مشطباً للسيارات، كما دمروا بركساً للأغنام. وأطلقوا النار تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، في الوقت الذي حاول المواطنون التصدي لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لحمايتهم وأطلقت قنابل الإنارة في المكان، ومنعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى القرية.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قبالة قرية اللبن الشرقية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، لوكالة (وفا) إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي قرب مدخل القرية، وسط انتشار كثيف للمستوطنين، وأضاف أنهم انتشروا على الشارع الرئيسي، وقطعوا الطريق أمام المركبات الفلسطينية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية، ولاحقوا مجموعة من الشبان على أطراف القرية.

وفي قرية قصرة جنوب نابلس هدم مستوطنون فجر الأحد غرفة زراعية، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الواقعة جنوب شرق القرية وهدمت الغرفة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1195 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان في التقرير الشهري الصادر الأحد، إن جيش الاحتلال نفذ 1066 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 129 اعتداء في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطيني في بيان لها الأحد، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الأوضاع في الضفة الغربية وجرها إلى دوامة من العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة بقائه في الحكم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية بشكل يومي، ويشن حملة اعتقالات واسعة طالت آلاف المواطنين، بالإضافة إلى قتله المئات.