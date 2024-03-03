تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "ببذل كل ما في وسعه" لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة ويتفاقم فيه الجوع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جواً الحزمة الأولى من المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن العملية جرت بالاشتراك مع سلاح الجو الأردني، وتضمنت إسقاط 66 طرداً تتضمن 38 ألف وجبة غذاء، ولكن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين.

وعلى مدى شهور طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وهو أمر تقاومه إسرائيل. وقال خبراء إن الاضطرار إلى اللجوء لعمليات إسقاط جوي مكلفة وغير فعالة للمساعدات هو أحدث مؤشر على التأثير المحدود الذي تملكه واشنطن على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية 38 ألف وجبة فوق غزة، وهو ما يقل بكثير عن المساعدات التي يحتاج إليها سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وقالت السلطات الأمريكية إنها أول دفعة مما سيكون جهداً مستداماً.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".