سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن: المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وتعهد "بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه" لتوفير مزيد منها، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عشرات المدنيين.
بايدن: المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية
إسقاط مساعدات إنسانية في قطاع غزة جوياً. / صورة: AA
3 مارس 2024

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "ببذل كل ما في وسعه" لإيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة ويتفاقم فيه الجوع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جواً الحزمة الأولى من المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن العملية جرت بالاشتراك مع سلاح الجو الأردني، وتضمنت إسقاط 66 طرداً تتضمن 38 ألف وجبة غذاء، ولكن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين.

وعلى مدى شهور طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وهو أمر تقاومه إسرائيل. وقال خبراء إن الاضطرار إلى اللجوء لعمليات إسقاط جوي مكلفة وغير فعالة للمساعدات هو أحدث مؤشر على التأثير المحدود الذي تملكه واشنطن على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية 38 ألف وجبة فوق غزة، وهو ما يقل بكثير عن المساعدات التي يحتاج إليها سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وقالت السلطات الأمريكية إنها أول دفعة مما سيكون جهداً مستداماً.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارٍ هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us