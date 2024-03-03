تتصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس إثر مغادرة الأخير إلى واشنطن لعقد اجتماع مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي دون التنسيق مع نتنياهو.

وأفادت شبكة "CBS News"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض بأن هاريس ستلتقي غانتس لبحث تطورات الوضع في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع المرتقب بين "هاريس وغانتس الاثنين جزء من جهودنا المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة والتخطيط للمرحلة المقبلة".

وأضاف المسؤول أن سقوط الضحايا المدنيين في غزة والوضع في رفح من البنود الأساسية التي سيجري تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى ضمان وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بغزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأفاد المسؤول بأن غانتس سيلتقي أيضاً مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وأعضاء في الكونغرس.

في وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفارة الإسرائيلية بواشنطن لن ترافق زيارة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بأوامر من نتنياهو، كما لن تشارك بالاجتماعات السياسية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لغانتس إن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط"، وإنه يجب عليه أخذ إذن منه قبل السفر.

وأشارت إلى أن زيارة غانتس تأتي في توقيت مهم يتعلق بالمباحثات حول إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن صبر واشنطن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب على غزة، والادعاءات الإسرائيلية بأن نتنياهو مقيد بأغلال شريكيه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

خلافات نتنياهو وغانتس

وتشهد إسرائيل خلافاً حاداً بين غانتس ونتنياهو منذ بدء الحرب على غزة، إذ شهدت تل أبيب قبل أسابيع محاولة زعيم حزب الوحدة الوطنية وعضو المجلس الوزاري الحربي قبل أسابيع الإطاحة برئيس الوزراء، مستعيناً بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وفق ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتداولت صحف عبرية أنباء حول عدم تحدّث نتنياهو مع غانتس في أثناء اجتماعات الكابينت الحربي، وكان ذلك يرجع "جزئياً إلى شكوك نتنياهو في وجود قناة مباشرة بين الوزير والأمريكيين".

ومنذ تشكيل مجلس الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحدثت وسائل إعلام عبرية مراراً عن خلافات كبيرة داخله، تتعلق بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق نار في غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".