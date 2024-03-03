سياسة
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وزير التجارة التركي يجري زيارة للسعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
يجري وزير التجارة التركي عمر بولاط زيارة للمملكة العربية السعودية لمدة يومين، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين ويشارك في افتتاح النسخة 27 من معرض المنتجات التركية.
وزير التجارة التركي يجري زيارة للسعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير التجارة التركي عمر بولاط. / صورة: AA
3 مارس 2024

يجري وزير التجارة التركي عمر بولاط، زيارة للسعودية لمدة يومين، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين ويشارك في افتتاح النسخة 27 من معرض المنتجات التركية.

وحسب بيان وزارة التجارة التركي الأحد، سيلتقي بولاط في السعودية وزراء التجارة ماجد القصبي، والاستثمار خالد الفالح، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى مناقشة القضايا التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة والشراكات بين عالم الأعمال.

وفي إطار الزيارة، سيفتتح الوزير التركي النسخة 27 من معرض المنتجات التركية، الذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

كما سيحضر بولاط حفل افتتاح معرض " LEAP 2024" للتكنولوجيا والمعلوماتية تلبية لدعوة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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