في اليوم 149 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 90 شهيداً و177 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفاً و410 شهداء و71 ألفاً و700 مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية الأحد إن جثامين نحو 20 شهيداً وصلت إلى مستشفى كمال عدوان عقب قصف منزلين شمالي قطاع غزة، عقب قصف الاحتلال لمنزلين بمخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

في سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين الأحد وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بسقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة المساعدات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي شاحنات المساعدات في غزة، إذ أطلقت القوات الإسرائيلية الخميس النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 118 فلسطينياً فيما عُرف بـ"مجزرة الطحين".

أحزمة نارية

في السياق، تداول ناشطون وصحفيون في غزة مشاهد لأحزمة نارية شنها جيش الاحتلال على شمال خان يونس وجنوب شرق دير البلح الليلة الماضية. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ بعدوانه بعد إعلان مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للفصائل الفلسطينية بخان يونس.

وأسفر القصف الإسرائيلي جنوبي القطاع عن استشهاد 14 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، وإصابة آخرين بجروح، جراء استهداف مبنى سكني مكونا من 3 طوابق شرق رفح. وقالت فرق الإسعاف والدفاع المدني إنها ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الركام، إذ أدى القصف لتدمير المنزل بشكل كامل وتسبب في أضرار جسيمة بمنازل المواطنين.

وسقط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى سقوط جرحى نتيجة قصف قوات الاحتلال برج نعمة في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي منزلاً على رؤوس ساكنيه وسط مخيم جباليا، وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بينما تتواصل عمليات البحث عن العالقين. وقال شهود عيان إن "منزل عائلتي وادي، وسط مخيم جباليا، والكحلوت في منطقة الطنطاوي (شمال)، تعرضا لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى سقوط شهداء، ولا يزال تحت الأنقاض مفقودون".

تواصل المعارك

في غضون ذلك، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 14 آخرون في خان يونس في قطاع غزة، في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها تصدت لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون وكبّدته خسائر فادحة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل وإصابة العسكريين بتفجير عبوات في مبنى بمدينة خان يونس.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها فجرت منزلاً فُخّخ مسبقاً بقوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود، وجرى إيقاعها بين قتيل وجريح شمال خان يونس.

كما شهد حي الزيتون معارك ضارية بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت القسام أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون. وأضافت أن مقاتليها فجروا دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوات شواظ جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

الجوع يلتهم الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد استشهاد 15 طفلاً بسبب الجفاف وسوء التغذية، بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان: "نخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان، نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من كارثة تهدد مستقبل أطفال القطاع مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات.

وحذّرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف، من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني سوء التغذية الحاد. ووصفت الأنباء الواردة من غزة بوفاة 10 أطفال على الأقل بسبب سوء التغذية والجفاف حتى الآن، بأنها مروعة. وأضافت -عبر منصة إكس- أن سوء التغذية الحاد يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال.

استمرار حصار مستشفى الأمل لليوم 42

في غضون ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال تواصل حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع، وكمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى، فيما أن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام.

ولفتت إلى نفاذ بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.

وأوضحت أن آليات الاحتلال تتمركز في محيط المستشفى، مع تحرك مستمر لعدد منها ما يمنع حركة الطواقم خارج المبنى، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر عليه، ما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها 30 ألفاً و410 من الشهداء و71 ألفاً و700 مصاب، بالإضافة إلى اعتقاله عدد غير معلوم من المواطنين ما زال مصيرهم غير معروف، بينما ترد تقارير وإفادات لأسرى مفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب والقتل، فيما تتعرض النساء الفلسطينيات الأسيرات للاغتصاب والتعذيب والتحرش الجنسي.