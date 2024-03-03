صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بوجود "جهود حثيثة" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال فيدان في كلمة بختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن جهوداً حثيثة تُبذل لوقف إطلاق النار في غزة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مؤكداً وجوب التحرك "بشكل جماعي وعدم انتظار الموافقة من طرف أو دولة واحدة وإلا سنكون مشاركين بالقتل البطيء للشعب الفلسطيني في غزة".

ولفت فيدان إلى تركيز جميع المشاركين في المنتدى العالمي على بذل قصارى الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أشار الوزير التركي إلى أن المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي فضحوا حرفياً "المعايير المزدوجة" التي تتبعها جهات دولية فاعلة تجاه مختلف القضايا ونهجها المتجاهل للقانون الدولي.

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلًا دولياً من 147 دولة.

وناقش المنتدى على مدار ثلاثة أيام، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية العدوان على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".