سياسة
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أمينة أردوغان: منتدى أنطاليا يجمع العالم لتغليب الدبلوماسية في ظل الأزمات
أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي "يمثل رسالة قوية للعالم من أجل تغليب الدبلوماسية في ظل الأزمات".
أمينة أردوغان: منتدى أنطاليا يجمع العالم لتغليب الدبلوماسية في ظل الأزمات
السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي يختتم أعماله الأحد، في ولاية أنطاليا التركية. / صورة: AA
3 مارس 2024

أكدت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي فرصة تجمع شتّى العالم "لتغليب الدبلوماسية حتى في ظل الأزمات".

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس حول منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي يختتم أعماله الأحد، في ولاية أنطاليا التركية.

وأردفت عقيلة الرئيس التركي: "يجب ألا ننسى أن عالماً أكثر عدلاً ممكن من خلال الوحدة والحوار والتعاون".​​​​​​​

والجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.

وناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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