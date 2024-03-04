وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين 1195 انتهاكاً "عقابياً وانتقامياً" في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان الأحد إن "212 من عمليات الاعتداء حدثت في مدينة جنين، و174 في مدينة الخليل، و16 في مدينة القدس".

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال "نفذ 1066 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 129 اعتداء في الضفة الغربية، في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ترافقت ولا تزال مستمرة بغطاء العدوان على شعبنا في قطاع غزة".

وأوضح البيان أن الانتهاكات الإسرائيلية "أخذت شكلاً عقابياً انتقامياً خطيراً، تمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في القدس الشرقية لعزل قرى المدينة وفصلها تماماً عن التجمعات البدوية في المنطقة، إضافة إلى استمرارها بتنفيذ مخطط المناطق العازلة حول المستعمرات".

وأفاد البيان بإقرار من يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أمراً يحدد الاعتراف وشرعنة بؤرة استعمارية جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وهي بؤرة "متسبيه يهودا" (أطلق عليها الآن اسم "مشمار يهودا")، ويعتبر القرار تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال في شباط 2023 بشرعنة 9 بؤرة استعمارية، ويخصص الأمر الآن حوالي 417 دونماً في المنطقة، خارج المسار المخطط لجدار الضم والتوسع العنصري لصالح المستعمرة الجديدة".

وأكد رئيس الهيئة أن "تزايداً كبيراً وخطيراً يحدث في عمليات الاستيلاء وسرقة ممتلكات المواطنين في شباط الماضي"، لافتاً إلى أن "هجمات المستعمرين أدّت أيضاً إلى اقتلاع وحرق ما مجموعه 1002 شجرة، منها 692 شجرة زيتون في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وسلفيت".

اليمين الإسرائيلي يتعمد التصعيد في الضفة

على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "اعتداءات وحشية" ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين "عزّل" في قرية برقة شرق رام الله تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي الأحد: "إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الاوضاع في الضفة وجرها إلى دوامة من العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة بقائه في الحكم".

وأشارت إلى أن "ما تتعرض له برقة هو حال جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية ويعيد إلى الأذهان جرائم المستعمرين المتواصلة في حوارة وغيرها".

وطالبت الخارجية "بفرض مزيد من العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية العاملة في الضفة ووضعها على قوائم الارهاب لدى الدول".