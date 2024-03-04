لا يجد أطفال شمال قطاع غزة وسط استمرار الحصار الإسرائيلي سوى بعض البطاطس الفاسدة وقشورها التي لا تكاد تصلح أن تكون علفاً للحيوانات، طعاماً لهم يقيهم الموت جوعاً.

وينشغل الأطفال بالتقاط البطاطس وقشورها من أماكن القمامة والحاويات؛ أملاً في طهيها لتحضير وجبة تسد رمقهم وتُبقيهم على قيد الحياة، إذ يعدّونها صيداً ثميناً في ظل عدم تناولهم أي وجبة لساعات طويلة.

تعكس حالة أطفال القطاع، خصوصاً في الشمال، الواقع المأساوي الذي فُرض عليهم نتيجة نقص الموارد الغذائية، دون الاكتراث بتعرضهم لأمراض مثل التسمم الغذائي والإسهال الشديد.

ودفع الجوع والحصار الطفل الفلسطيني سعيد فتحي (11 عاماً) إلى اللجوء إلى حاويات القمامة، لجمع البطاطس العفنة وقشورها، عسى أن تسد جوعه الشديد الذي يعانيه منذ أشهر.

ويسعى فتحي جاهداً لإطعام إخوته الثلاثة الذين يبكون من الجوع، والذين نزحوا معهم برفقة أبويه إلى منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

ويقول الطفل وهو يقف بالقرب من حاوية القمامة: "اضطررنا لأكل البطاطس الفاسدة من دون الخبز لنسد جوعنا الذي نعانيه أنا وعائلتي منذ أيام؛ فلا طعام في شمال غزة".

ويتابع: "إخوتي ينامون جوعى ويبكون طوال الليل، يريدون الطعام. ماذا نفعل في هذا الحال؟".

ويشير إلى أنهم يعانون نقص الطحين والشعير وسط حصار الاحتلال الإسرائيلي لشمال قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب الطفل فتحي، كانت تتمنى الطفلة الفلسطينية نرمين عبد الصمد (12 عاماً) أن تكون جالسة على مقعد الدراسة وتنشغل بالتعليم في هذه الأوقات.

كما كانت تحلم باللعب واللهو مثل أقرانها في دول العالم، حيث يمكن للأطفال الآخرين الاستمتاع بطفولتهم بلا قيود، بدلاً من البحث اليائس عن الطعام في حاويات القمامة في ظل شحّه في شمال قطاع غزة.

وتقول: "تناولنا طعام الحيوانات، واليوم نفد، ولا يمكن لنا تناول شيء في باقي الأيام".

وتابعت: "حرمونا من حقنا في الطفولة والتعليم واللعب، وأصبحنا مشردين في الشوارع".

ولفتت إلى أنه في "شمال قطاع غزة لم يبقَ طعاماً، ونادراً ما نجده، ولا توجد لدينا الفرصة للعب والترفيه بعد تعبنا من الحروب".

وبسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اضطر سكان محافظة غزة ومدينة غزة إلى اللجوء إلى تناول أعلاف الحيوانات بعد نفاد مخزون القمح والدقيق.

ومنذ بدء حربه المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر، قطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وترك نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً إنسانية كارثية.

ويفرض الاحتلال حصاراً خانقاً على مدينة غزة وشمال القطاع، ويمنع وصول أي مساعدات غذائية إلى سكان هذه المناطق، ما أدى إلى نفاد كل ما يملكونه من طعام ومياه صالحة للشرب.

ودخلت المساعدات الإنسانية مناطق شمال غزة، لأول مرة، خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت لمدة أسبوع.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "الموت يهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحقهم".

وذكر المكتب في بيان أن المحافظتين "بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يومياً للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".