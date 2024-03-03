دبّت خلافات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون على خلفية عدم توفّر أماكن للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب تزايد أعدادهم.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال في تقرير، اليوم الأحد، أن شعبة العمليات في الجيش طالبت مصلحة السجون بتحمل مسؤولية حبس عناصر حركتي حماس والجهاد (الإسلامي)، الذين اعتُقلوا في قطاع غزة، ونقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية مشددة.

فيما رفضت مصلحة السجون الطلب لعدم توفّر أماكن في سجونها، حسب ما نقلته الإذاعة.

ونتيجة لموقف مصلحة السجون، يضطر جيش الاحتلال حاليّاً إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة، أحدهما في معسكر "مطار تيمن" في بئر السبع (جنوب)، والآخر في معسكر "عنتوت" شمال شرقي القدس، وفق المصدر ذاته.

وبسبب العدد المتزايد من المعتقلين من قطاع غزة، سيفتتح جيش الاحتلال قريباً، وفق الإذاعة، مرفق احتجاز ثالثاً في عوفر غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الإذاعة أنه بسبب قلة الأماكن في السجون، بات جيش الاحتلال "يختار بالملقط كمية الاعتقالات التي ينفذها" في الضفة الغربية المحتلة و"يرتب المطلوبين حسب درجة الخطورة"، على حد زعمها.

من جانبها، قالت مصلحة السجون رداً على تقرير إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لقد أوضحنا للجيش والشاباك (جهاز الأمن العام)، أننا سنقبلهم (المعتقلين) في عهدتنا، لكن في الوقت نفسه، توجد بالفعل أزمة سجن".

اعتقالات بالجملة للفلسطينيين

في السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من 7340 معتقلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تسجيل 12 حالة اعتقال ليلة السبت-الأحد.

وقالت الهيئتان في بيان مشترك: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (السبت) وحتّى صباح اليوم الأحد، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين".

وعن معتقلي قطاع غزة، قال البيان: "الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 149 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية".

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تعمل على إضافة مئات الأماكن لحبس الفلسطينيين، بما في ذلك في غرف الطعام والمقاصف (أماكن بيع الطعام في السجون) بعد تكدس الزنازين.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقال بالضفة، ما أدى إلى مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن 419 قتيلاً ونحو 4 آلاف و650 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بالتوازي مع ذلك، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".