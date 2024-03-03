سياسة
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الكويت.. فتح باب الترشّح لمجلس الأمة غداً والانتخاب 4 أبريل
تنتخب الكويت برلماناً جديداً في 4 أبريل/نيسان المقبل، وفق وزارة الداخلية التي أعلنت فتح باب الترشح اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين ولمدة 10 أيام تنتهي في 13 مارس/آذار المقبل.
الكويت.. فتح باب الترشّح لمجلس الأمة غداً والانتخاب 4 أبريل
فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي غداً الاثنين / صورة: AA
3 مارس 2024

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، غداً الاثنين، استعداداً لإجراء الانتخابات في 4 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد أقل من 20 يوماً من صدور مرسوم أميري بحل البرلمان لـ"تجاوزه" الثوابت الدستورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "إن قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة 2024 يأتي استناداً إلى مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد.

وأوضحت أن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يكون اعتباراً من الاثنين ولـ10 أيام متتالية حتى نهاية 13 مارس/آذار الجاري.

ويشترط للترشح "أن لا يقل عمر المترشح يوم الانتخاب عن 30 عاماً، وأن يكون كويتي الجنسية، وأن لا يكون صدر بحقه حكم قضائي نهائي"، وفقاً للبيان.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في 27 فبراير/شباط الماضي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في 4 أبريل/نيسان المقبل، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، أصدر الأمير مرسوماً بحل مجلس الأمة، الذي انتخب في يونيو/حزيران الماضي.

وأرجع المرسوم الحل إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت؛ ما أدى مراراً إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها، إثر استجوابات متكررة من النواب، بالإضافة إلى حل مجلس الأمة مرات عديدة.

وكثيراً ما حذر أمير البلاد منذ كان ولياً للعهد من تداعيات توتر العلاقة بين البرلمان والحكومة، ودعا للتعاون بينهما في أول كلمة له بالبرلمان عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والانتخابات المقبلة لمجلس الأمة ستكون الأولى في عهد الأمير مشعل، فيما شهد عهد الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح بين عامي 2020 و2023 إجراء 3 انتخابات برلمانية.

وتتمتع الكويت بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحاً في الخليج، وكانت أول دولة في المنطقة تتبنى نظاماً برلمانياً دستورياً في 1962.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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