سياسة
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جنوب إفريقيا: موقف سلبي أمريكي تجاهنا بعد محاكمة إسرائيل.. وتركيا دعمتنا
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: "إن بعض السياسيين الأمريكيين اتخذوا موقفاً سلبياً للغاية تجاه بلادها بعد محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشددةً على أن تركيا دعمت بريتوريا".
جنوب إفريقيا: موقف سلبي أمريكي تجاهنا بعد محاكمة إسرائيل.. وتركيا دعمتنا
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف موقفاً سلبياً أمريكياً تجاه بلادها بعد محاكمة إسرائيل / صورة: AA
3 مارس 2024

اتهمت وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، سياسيين أمريكيين بـ"اتخاذ موقف سلبي للغاية" تجاه بلادها بعد محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وقالت باندور في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "إن من الخطأ تماماً أن يتصرف الشعب الأمريكي ضد جنوب إفريقيا في حين أننا نكافح من أجل قضية أخلاقية وصالحة للغاية".

وأكدت باندور أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة الفلسطيني بشكل خطير جداً، وأنه كان من الضروري التوجه إلى محكمة العدل الدولية لمحاكمة تل أبيب على ممارساتها.

وشددت على أن جنوب إفريقيا كانت، وما زالت، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم له الدعم اللازم.

وتابعت: "هذا واجبنا دائماً، عندما يتعرض الناس للاضطهاد والمصاعب والتمييز والقتل، فإن مواطني جنوب إفريقيا يتحملون مسؤولية أخلاقية لفعل شيء ما".

وفيما يخص دعم أنقرة لموقف بريتوريا في محكمة العدل الدولية، قالت الوزيرة باندور: "تركيا قالت منذ البداية إنها تقدّر الخطوات التي اتخذتها جنوب إفريقيا، وكانت على تواصل معنا دائماً".

وأوضحت أن "جنوب إفريقيا كافحت ضد الفصل العنصري لسنوات طويلة، في وقت كانت فيه الحكومات البيضاء تتبع سياسات عنصرية".

وأشارت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى وجود حاجة ماسة لمساعدة المجتمع الدولي في كفاح بلادها ضد الفصل العنصري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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