دعا مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار في غزة، مُديناً الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري عقب انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض، فيما تتواصل جهود قطرية مصرية أمريكية للتوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان الموافق في 11 مارس/آذار الجاري فلكياً.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

كما طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن بدون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

من جهته، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من توسّع الاضطرابات الإقليمية جراء الحرب على قطاع غزة، التي "تلقي بظلالها القاتمة على أمن المنطقة".

وقال شكري، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج ومصر، إن "الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة لا تقتصر على الفلسطينيين فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة كلها وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف: "كشفت هذه الحرب عجز المجتمع الدولي عن فرض قرارات حازمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بغزة وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، بفضل مجازر التجويع والحصار والتهجير القسري لسكان غزة وما تنطوي عليه تلك الأعمال من منهج مخطط لتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "الحروب لن تجلب للمنطقة إلا المزيد من الحروب والعنف والتطرف، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا باتباع مسار سياسي جاد للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967".