سياسة
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أردوغان يهنئ شهباز شريف على إعادة انتخابه لرئاسة وزراء باكستان
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهباز شريف، بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة وزراء باكستان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأحد، أعرب خلاله أردوغان عن إيمانه بتطور وتعمق العلاقات بين البلدين في الفترة الجديدة.
أردوغان يهنئ شهباز شريف على إعادة انتخابه لرئاسة وزراء باكستان
الرئيس التركي يهنئ شهباز شريف على إعادة انتخابه لرئاسة وزراء باكستان / صورة: AA
3 مارس 2024

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، شهباز شريف، بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة وزراء باكستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحثا فيه العلاقات التركية-الباكستانية وقضايا إقليمية وعالمية، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان، عن إيمانه في أن العلاقات بين تركيا وباكستان سوف تتعمق وتتطور في الفترة الجديدة.

كما أدان الرئيس التركي الهجمات الإرهابية التي تشهدها باكستان، معربا عن تعازيه لشعبها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق، انتخاب البرلمان رئيس حزب الرابطة الإسلامية شهباز شريف، رئيسا للوزراء للمرة الثانية.

وأوضح صادق، في بيان، أن شريف، انتخب رئيسا للوزراء بعد حصوله على 201 من أصوات النواب (من إجمالي 336)، مقابل 92 صوّتوا لصالح عمر أيوب خان، المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان.

ومن المقرر أن يؤدي شهباز شريف، الأخ الأصغر لنواز شريف، الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، لولاية من 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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