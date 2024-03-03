سياسة
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على خلفية حرب غزة.. استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي
كشفت قناة إسرائيلية، عن استقالات واسعة مؤخرًا في طاقم المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على خلفية نتائج الحرب في قطاع غزة.
على خلفية حرب غزة.. استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي
استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AFP
3 مارس 2024

كشفت قناة (14) الإسرائيلية الخاصة، مساء الأحد، عن استقالات واسعة مؤخرًا في طاقم المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على خلفية نتائج الحرب في قطاع غزة.

وحسب القناة، فإنّ "الرجل الثاني في طاقم هاغاري، موران كاتس، وعدداً كبيراً من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له، قدموا استقالاتهم، على خلفية الحرب في غزة".

"ومن بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا، الجنرال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي"، وفق القناة ذاتها.

وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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