سياسة
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"كارثة إنسانية".. نائبة الرئيس الأمريكي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بظروف "غير آدمية" و"كارثة إنسانية" بين الشعب الفلسطيني.
"كارثة إنسانية".. نائبة الرئيس الأمريكي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
نائبة الرئيس الأمريكي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة / صورة: AFP
3 مارس 2024

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بظروف "غير آدمية" و"كارثة إنسانية" بين الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة خلال زيارة لمدينة سيلما بولاية ألاباما، مساء الأحد، قالت هاريس "يتضور الناس جوعا في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك".

وأضافت "لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".

كما حثت هاريس حركة حماس، على قبول اتفاق للإفراج عن المحتجزين، من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع والسماح بتدفق مزيد من المساعدات، حسب نائبة الرئيس الأمريكي.

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل قاطعت محادثات وقف إطلاق النار في غزة اليوم الأحد بعد رفض حماس مطلبها بإرسال قائمة كاملة تحوي أسماء المحتجزين الذين ما يزالون على قيد الحياة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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