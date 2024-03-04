سياسة
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الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية
تعرضت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مساء الأحد، لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي، فيما أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية بقصف صاروخي وقذائف مدفعية "حققت إصابات مباشرة".
الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قضاء مرجعيون جنوب لبنان / صورة: AFP
4 مارس 2024

شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على بلدات كفركلا وبليدا وعيتا الشعب، جنوبي لبنان.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة، مستهدفاً بصاروخين حي الجبّانة القديمة في كفركلا"، في قضاء مرجعيون.

وأضافت أن "أطراف بليدا تتعرض لقصف مدفعيّ"، دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد المصدر ذاته، في وقت سابق الأحد، بأن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على عيتا الشعب الجنوبية، استهدفت الأولى أطراف البلدة الشمالية، في محيط خلة وردة، فيما استهدفت الغارة الثانية وسط البلدة".

وأضافت أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى عيتا الشعب، تحسّبا لأي طارئ"، من دون معلومات واضحة عن وقوع إصابات.

كما ذكرت الوكالة أن "أجواء بلدات قضاء صور (جنوب) تشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية والمُسيّرة" الإسرائيلية.

مقابل ذلك، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة إسرائيلية تحركت "في محيط موقع المالكية"، حيث استهدفها "‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:45) من مساء يوم الأحد بعددٍ من قذائف المدفعية وأحدثوا بها إصابات مباشرة".

كما استهدف مقاتلو الحزب، مساء الأحد، "‏انتشاراً لجنود العدو (الإسرائيلي) في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وأُصيب إصابةً مباشرة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين، بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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