نفَّذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات ودهم واسعة خلال الساعات الأخيرة طالت عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وفجّر منزلاً واعتقل عدداً من الفلسطينيين، ما أدّى إلى استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة (الاثنين) استشهاد مصطفى أبو شلبك (16 عاماً)، وهو من مخيم قلنديا، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي "في الرقبة والصدر" خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، "واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي... ما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء استشهاده"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفجَّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، منزل الشهيد معاذ المصري في حي المخفية بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كانت القوات قد اقتحمت قبل منتصف الليل مدينة نابلس، وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، "تمهيداً لهدم شقة الشهيد معاذ المصري"، وفق شهود عيان.

وأمرت قوات الاحتلال بإخلاء عدد كبير من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة، "وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجّره"، كما تضيف المصادر ذاتها.

وقالت مصادر طبية إن نحو 15 مواطناً أُصيبوا بالاختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

واستُشهد المصري في مايو/أيار الماضي مع اثنين من رفاقه في عملية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة القديمة، حيث نفَّذ عملية إطلاق نار في الأغوار أسفرت عن مقتل 3 مستوطِنات في أبريل/نيسان الماضي.

سلسلة من الاقتحامات

بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية وطولكرم ونابلس (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب).

وأفاد شهود عيان بأن الاقتحامات طالت أيضاً مدينة نابلس، حيث شن الاحتلال عمليات دهم على عدد من المنازل.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال عدة أحياء من مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس برفقة جرافات عسكرية، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في عدة مواقع، وسُمعت أصوات تفجيرات بين الحين والآخر.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات مع فلسطينيين استخدم جيش الاحتلال فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، واقتحمت القوات بلدة حبلة القريبة من قلقيلية وشنت حملة اعتقالات.

ووزع جيش الاحتلال منشورات مرفقة بصورة القيادي في حركة حماس ابن بلدة حبلة، والمُبعَد، محمود مرداوي، محذراً مما سمّاه "نشاطاً تحريضياً" لمرداوي.

وفي مدينة رام الله، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من أحياء المدينة بالإضافة إلى مخيم الأمعري القريب من رام الله، وسط مواجهات استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غربي المدينة من مدخلها الشرقي، كما أُطلقت قنابل ضوئية في بلدة عربونة بقضاء جنين.

الاحتلال يعتقل أطفالاً وأسرى سابقين

بدورها، قالت "وفا" نقلاً عن مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (الاثنين)، شابين من محافظة بيت لحم، ويتعلق الأمر بـ"عاطف عصام العمور (22 عاماً) من تقوع، جنوب شرقي بيت لحم، ووسام خالد مغالسه (24 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوباً".

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 12 فلسطينياً على الأقل من الضّفة "بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين"، وفق بين مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، ونابلس (شمال)، و"رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".

وارتفع عدد الاعتقالات إلى 7342 حالة اعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين وصل عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ التاريخ ذاته إلى 420 شهيداً ونحو 4 آلاف و650 جريحاً، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ونفَّذ المستوطنون الإسرائيليون 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 2023، في وقت هُجِّر 25 تجمعاً بدوياً، بينها 22 تجمعاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير سنوي.

بالتوازي مع ذلك، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".