تُستأنف اليوم في العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن حركة حماس ومصر وقطر والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى دون ذكر اسمه.

وأضاف المصدر للقناة أن إسرائيل غابت عن المفاوضات، بلا تفاصيل عن سبب عدم مشاركتها.

وقال إعلام عبري ودولي إن الوسطاء يسعون حاليّاً لتقليل مساحات الخلاف بين الطرفين حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وهوية المحتجزين المزمع الإفراج عنهم من الجانبين.

في حين نقلت هيئة البثّ العبرية عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تشترط للحضور الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، للمضي قدماً في الصفقة.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية، أن حماس لن تقدّم أي تفاصيل أو معلومات بشأن المحتجزين لديها بلا ثمن كبير يجب أن تدفعه إسرائيل على صعيد تخفيف معاناة أهل غزة ووقف إطلاق النار.

كانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت الأحد بـ"وصول وفد من حركة حماس ودولتَي قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة"، بلا تفاصيل أكثر، أو تحديد الموقف الإسرائيلي.

في سياق متصل قال مصدر مسؤول في حماس، إن الحركة "تعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وانسحاب قواتها من القطاع".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: "نعمل كذلك من أجل عودة شعبنا إلى مناطق سكنهم، بخاصة في مدينة غزة ومحافظة شمالي القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية لشعبنا".

وأشار إلى أنه "لا مواعيد محددة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادل"، مشدداً على أن حماس لا تهتم بقدوم الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة من عدمه".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادلُ أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.