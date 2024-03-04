سياسة
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رغم طلبهما النجدة.. كلب يوثّق مقتل أسيرين برصاص جيش الاحتلال في غزة
نشرت "هيئة البث" العبرية الرسمية، تسجيلاً صوتياً لأسيرين إسرائيليين في غزة من بين 3 قتلهم الجيش بـ"الخطأ"، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهما يناشدان لإنقاذهما، إذ حصل الجيش على التسجيل عن طريق كاميرا معلّقة على كلب بوليسي أُرسل إلى مكانهما.
رغم طلبهما النجدة.. كلب يوثّق مقتل أسيرين برصاص جيش الاحتلال في غزة
دبابة إسرائيلية وسط الحرب على قطاع غزة / صورة: Reuters
4 مارس 2024

نشرت "هيئة البث" العبرية الرسمية، مساء الأحد، تسجيلاً صوتياً، وثّقته كاميرا مركّبة على جسد كلب تابع للجيش، لأسيرين إسرائيليين في غزة من بين 3 قتلهم الجيش بـ"الخطأ"، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهما يناشدان لإنقاذهما.

وأظهر التسجيل صوت الأسيرين (آلون، ويوتام) وهما يستنجدان بالجيش من داخل أحد البيوت ويطالبانه بعدم إطلاق النار، ويقولان: "النجدة، نحن مختطفان، أنقذونا، نحن تحت الدَّرج".

وقد سَجلت كاميرا GO كانت مركّبة على جسد كلب تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صرخات الأسيرين ألون ويوتام، ومناشدتهما الجنود إطلاق سراحهما، لكنّ المقاتلين الفلسطينيين قتلوه، حسب الهيئة.

وحسب هيئة البث، اكتُشف هذا التسجيل بعد 3 أيام من إطلاق النار الذي أودى بحياتهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يَثبت فيها قتل الجيش أسرى إسرائيليين، إذ سبق الإعلان عن قتله 3 أسرى كانوا يرفعون الرايات البيضاء ويتحدثون بالعبرية للجنود.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله "بالخطأ"، 3 أسرى محتجزين في قطاع غزة، لأن جنوده اعتقدوا أنهم يشكّلون "تهديداً" لهم.

والجمعة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم، بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، ليرتفع إجمالي المحتجزين في قطاع غزة الذين قُتلوا بنيران جيشهم إلى 70.

وقبل الإعلان عن مقتل الأسرى الإسرائيليين السبعة، كانت تل أبيب تُقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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