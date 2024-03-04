كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن دبلوماسيَّين غربيَّين، طلبا حجب هويتهما، عن أن إسرائيل هي مَن أشرفت على تنظيم قافلة المساعدات التي استهدفتها في غزة، الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع عديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة وطلبوا منهم المساعدة في تنظيم قوافل مساعدات إلى القطاع وتعهدوا بضمان أمنها.

وأورد المصدر نفسه أن المسؤولين الإسرائيليين لم يسمحوا لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية بالدخول إلى شمال غزة. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا رجال أعمال فلسطينيين أنهم يحاولون "سد الفجوة" المتعلقة بقضية المساعدات والإشراف على تنظيمها.

وكشف رجلا أعمال من غزة لنيويورك تايمز،عنأن الجهات الإسرائيلية تواصلت مع كثير من رجال الأعمال الفلسطينيين في القطاع وطلبوا منهم المساعدة في تنظيم قوافل مساعدات خاصة إلى المنطقة، وتعهدوا بأن أمن القافلة ستوفره تل أبيب.

وفي حديث للصحيفة، قال رجل الأعمال في غزة عزت عقل، إنه ساعد على تنسيق قافلة المساعدات المعنية، مضيفاً أن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبوا منه قبل نحو 10 أيام تنظيم شاحنات المساعدات التي ستذهب إلى شمال غزة.

والخميس الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبي مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن استشهاد 118 شخصاً وإصابة 760 آخرين، فيما عُرفت بـ"مجزرة الطحين".

وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان، السبت، عن "قلقه العميق" إزاء القصف الإسرائيلي ضد تجمع الفلسطينيين في أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.

وصباح الأحد، قالت مصادر طبية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات إنسانية في مدينة دير البلح؛ مما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وجراء العدوان والقيود الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات سكان القطاع، لا سيما محافظتَي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.​​

ومنذ التاريخ نفسه، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".