سياسة
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استطلاع رأي: حرب غزة غيّرت عادات غذائية لمرضى إسرائيليين إلى الأسوأ
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الحرب على غزة غيّرت العادات الغذائية لنسبة كبيرة من المرضى إلى الأسوأ بسبب مشاعر الحزن والقلق والتوتر في ظل الحرب المستمرة.
استطلاع رأي: حرب غزة غيّرت عادات غذائية لمرضى إسرائيليين إلى الأسوأ
استطلاع رأي: حرب غزة غيّرت عادات غذائية لمرضى إسرائيليين إلى الأسوأ. / صورة: AA
4 مارس 2024

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن مشاعر الحزن والقلق والتوتر بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة أدت إلى تغيير العادات الغذائية لـ49% من المرضى في مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب، إلى الأسوأ.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية التي أجرت الاستطلاع، فإن 49% من المرضى المشاركين في الاستطلاع قالوا إن عاداتهم الغذائية تغيّرت إلى الأسوأ منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والمقصود بتغيير العادات الغذائية إلى الأسوأ؛ تناول مأكولات سريعة غير صحية وفي أوقات غير منتظمة.

وحذَّر الأطباء في المستشفى من أن هذا التغيير في العادات الغذائية قد يزيد من معدلات الإصابة بالسرطان.

وأوضحوا أن "مشاعر الحزن والقلق والتوتر بين المرضى سبب تغيير عاداتهم الغذائية"، وفقاً للهيئة.

ولم تتوفر معلومات بشأن حجم العينة، ولا فترة وطريقة إجراء الاستطلاع بشأن العادات الغذائية لهؤلاء المرضى الإسرائيليين.

في المقابل، وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطا ع، البالغ عدهم قرابة 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف مصاب من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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