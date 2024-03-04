في اليوم 150 للحرب واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وارتكب مجزرة جديدة مساء الأحد في رفح راح ضحيتها عدد من المدنيين الفلسطينيين بعدما لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ "آمن" لهم، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "30 ألفاً و534 شهيداً و71 ألفاً و920 مصاباً".

وأضافت أن قوات "الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 124 شهيداً و210 مصابين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وشدّدَت الوزارة على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

واستُشهد فلسطينيون وجُرح آخرون بينهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في رفح جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بالنازحين.

مجزرة في رفح

وقال مراسل TRT عربي وائل الحلبي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلاً لعائلة الغريب، ما أدّى إلى تدميره تماماً على رؤوس ساكنيه، وتسبب في أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المحيطة.

ولفت إلى أن القصف أودى بحياة 14 فلسطينياً بينهم 6 أطفال وعدد من النساء.

وشمالاً قال مراسلنا إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة رضوان في مخيم جباليا وكذلك نقابة المهندسين، فيما تدرجت كثافة القصف على باقي مناطق القطاع بوتيرة متزايدة.

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضاً مقرّ نقابة المهندسين الفلسطينيين، الذي يضمّ بجانبه مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، شمال القطاع بعد إجلاء النازحين الذين لجؤوا إليه.

وأشار إلى أن القصف تسبب في دمار واسع في المكان، وأثار حالة من الرعب لدى الفلسطينيين داخل المدرسة التي تضمّ نازحين.

كما أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال اعتقل عدداً من المدنيين في خان يونس وسط سماع أصوات صراخ الأطفال والنساء نتيجة حالة الهلع التي بثها جنوده.

وكثف الاحتلال عدوانه وقصفه على خان يونس خلال الأسابيع الماضية، وسط اشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية الذين أوقعوا بصفوف قواته خسائر فادحة.

استهداف مقبرة

بالتزامن قال أحمد الكحلوت، مدير جهاز الدفاع المدني شمال القطاع، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقبرة جماعية تضم جثامين مئات الشهداء الذين دُفنوا مؤخراً.

وأضاف: "تسبب القصف في تدمير المقبرة وخروج الجثث من تحت التراب".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل بجهد على إعادة دفن الجثث داخل المقبرة.

الجوع يخطف أرواح أطفال القطاع

على الصعيد الإنساني، حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، الأحد، من "تزايد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية ما لم تنتهِ الحرب في قطاع غزة".

وأشارت خضر في بيان، إلى أن "حياة آلاف الأطفال والرضع في القطاع تعتمد على إجراءات عاجلة مرتقَبة، منها ضمانات أمنية ومرور دون عوائق، لتوزيع المساعدات".

وشددت على أن "وفيات الأطفال، التي كنا نخشى وقوعها، أصبحت حقيقة واقعة، فيما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة".

وسلطت خضر الضوء على "الأطفال العشرة، على الأقل، الذين توُفّوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بحسب تقارير".

وأضافت: "هذه الوفيات المأساوية والمروعة من صنع الإنسان، ويمكن التنبؤ بها، ويمكن منعها بالكامل".

سوء التغذية الحادّ

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 16 بالمئة -أو واحد من كل 6 أطفال دون سنّ الثانية- يعانون سوء التغذية الحادّ شمالي قطاع غزة.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف إن النقص الواسع النطاق في الأغذية المغذية والمياه النظيفة والخدمات الطبية في غزة هو "نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون الوصول والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة".

وفي 19 فبراير/شباط الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن الارتفاع الحادّ في سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكّل "تهديداً خطيراً" على صحتهم، بخاصة مع استمرار الحرب المدمرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظلّ شُحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة"​​​​.