سياسة
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احتجاجاً على حرب غزة.. أكبر منظمة يسارية أمريكية تدعم حملة لمقاطعة بايدن
قالت منظمة الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون (DSA) إنها تدعم حملة عرب ولاية ميشيغان لمقاطعة الرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية احتجاجاً على دعمه إسرائيل في عدوانها على غزة.
احتجاجاً على حرب غزة.. أكبر منظمة يسارية أمريكية تدعم حملة لمقاطعة بايدن
أكبر منظمة يسارية أمريكية تعلن دعم حملة "قاطعوا بايدن" احتجاجاً على حرب غزة / صورة: AFP
4 مارس 2024

أعلنت منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون (DSA)”، أكبر جماعة سياسية يسارية في الولايات المتحدة، دعمها حملة التصويت بـ"غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء الكبير.

والمقصود من التصويت بـ"غير ملتزم" أن يكون احتجاجاً على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة. وتعبّر الأصوات عن دعمٍ لحزبٍ ما، ولكن ليس لأي مرشح على بطاقة الاقتراع.

يأتي هذا التأييد بعد أن أيَّد أكثر من 100 ألف ناخب في ميشيغان خط "غير الملتزم" في الانتخابات التمهيدية بالولاية، حيث يواجه بايدن ضغوطاً كبيرة من الديمقراطيين لدعم وقفٍ دائم لإطلاق النار في الصراع.

وقالت منظمة DSA في بيان على منصة إكس، يوم الأحد: "إلى أن تُنهي هذه الإدارة دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، سيتحمل جو بايدن مسؤولية رئاسة أخرى لترمب".

وأضافت تعليقاً على نسبة المشاركة في حملة التصويت بـ“غير ملتزم” في ميشيغان: "بايدن في طريقه لخسارة الانتخابات أمام ترمب ما لم يَخترْ الاستماع إلى الطبقة العاملة في هذا البلد وتغيير المسار... الهزيمة مؤكَّدة إذا فشل في ذلك”.

وبقيادة قادة الجالية العربية-الأمريكية والناشطين التقدميين، وبدعمٍ من سياسيين بارزين بمن في ذلك النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، حشدت حركة "غير الملتزمة" عشرات الآلاف من الديمقراطيين في الولاية الذين يعارضون موقف بايدن من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وزاد بايدن الضغط على إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، وشجَّع على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه رفض دعوات المتظاهرين إلى دعم وقفٍ دائم لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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