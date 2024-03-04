سياسة
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تحذيرات أممية من "عواقب وخيمة" لوقف خدمات "الأونروا" في لبنان
تتواصل تحذيرات الأمم المتحدة من توقف عمليات "الأونروا" في لبنان الشهر المقبل إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة، إذ يعيش في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات إنسانية منها.
تحذيرات أممية من "عواقب وخيمة" لوقف خدمات "الأونروا" في لبنان
منظر يُظهر الجزء الخارجي من مبنى "الأونروا" في بيروت / صورة: Reuters
4 مارس 2024

تستمر تحذيرات الأمم المتحدة من تعليق عمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بعد إيقاف تمويلها من عدد من الدول المانحة، عقب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدم الوكالة مساعدات إنسانية لنحو 250 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان وسط ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، إضافةً إلى مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا.

ونظراً إلى ارتفاع معدلات الفقر، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50 ألف لاجئ يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها "الأونروا".

وتوفر الوكالة خدمات الصحة البيئية أيضاً، وجمع القمامة في مخيمات لاجئي فلسطين البالغ عددها 12 مخيماً، حيث يقيم حالياً أكثر من 100 ألف لاجئ، ولا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات.

وتؤكد دوروثي كلاوس، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، إلى أن "توقف (الأونروا) سيكون، في المقام الأول، كارثة إنسانية. تعمل (الأونروا) كأنها شبه حكومية. إذا لم يجرِ التراجع عن قرار تجميد التمويل، فسوف تنفد أموال الوكالة الآن في شهر مارس/آذار، وهذا يعني أن عملياتنا ستنتهي”.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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