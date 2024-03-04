سياسة
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حماس تطلق النفير للأقصى أول رمضان.. و"الجهاد": إسرائيل فشلت في سحق المقاومة
دعت حماس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى من اليوم الأول في شهر رمضان، مؤكدةً أنها تتحلى بالمرونة في التفاوض لوقف الحرب على غزة، فيما قالت "الجهاد الإسلامي" إن "إسرائيل فشلت في سحق المقاومة، ولم تنجح في استعادة أي أسير لها".
حماس تطلق النفير للأقصى أول رمضان.. و"الجهاد": إسرائيل فشلت في سحق المقاومة
حماس تؤكد أن قوى المقاومة بلغت مرحلة المشاركة الكاملة في مواجهة الاحتلال / صورة: AA Archive
4 مارس 2024

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاثنين، إن الحركة تتحلى بالمرونة في التفاوض من أجل وقف الحرب على غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، داعياً إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بالقدس من اليوم الأول في شهر رمضان.

وأضاف حمدان، في كلمة له خلال مؤتمر لدعم غزة عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "البنيان المرصوص"، أن حماس "تتحلى بالمرونة في التفاوض، حرصاً على شعبنا، ومستعدة للدفاع الكامل عنه".

ودعا القيادي البارز في حماس "أبناء الأمة" إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى من اليوم الأول في شهر رمضان.

كما طالب دول الطوق حول فلسطين بـ"كسر مؤامرة التجويع على غزة خصوصاً في شمال القطاع"، مشدداً على أنها "يجب أن لا تقف موقف المتفرج".

وتابع حمدان أن "قوى المقاومة تنتقل من مرحلة التعاون وتبادل الخبرات إلى المشاركة الكاملة في مواجهة الاحتلال"، مؤكداً أن "المقاومة أطلقت معركة طوفان الأقصى حين كانت إسرائيل تسعى لتصفية قضية فلسطين".

ورأى أن "التهديد الإسرائيلي بارتكاب مجازر جديدة في مدينة رفح جدَّد تأكيد طبيعة جيش الاحتلال الإجرامية".

من جهته، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في غزة لإخراج المحتجزين الإسرائيليين وليس لإيقاف المعارك.

وأضاف الهندي خلال الموعد ذاته في بيروت، أنه "في نهاية هذه الجولة سيتقلص وزن إسرائيل في المنطقة والعالم"، متابعاً: "حتى لو مرّت صفقة التهدئة في غزة فإن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف".

وهاجم القيادي في "الجهاد الإسلامي" الولايات المتحدة بالقول إنه "من المفارقة أن تعطي أمريكا السلاح لإسرائيل وتلقي فُتات الطعام للفلسطينيين".

وشدد على أن "هذه المواجهة ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية"، وأن "واشنطن تخشى توسع الصراع في المنطقة، وتسعى إلى هدنة لإخراج الأسرى لا لإيقاف المعارك".

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن "إسرائيل فشلت في سحق المقاومة، ولم تنجح في استعادة أي أسير لها".

ومن المقرر أن تتواصل في القاهرة، الاثنين، مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس.

وحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى والمحتجزين المزمع تبادلهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية، حسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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