تشهد مدن مغربية، بوتيرة شبه يومية، احتجاجات شعبية داعمة لقطاع غزة، منذ أن بدأت إسرائيل حربها المدمِّرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجعلت مشاركةُ آلاف المغاربة في تلك الاحتجاجات المملكةَ في صدارة الدول العربية على مستوى هذه الفعاليات، خصوصاً في العاصمة الرباط التي يخرج فيها آلاف المتظاهرين، للمطالبة بوقف تجويع الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة.

ومساء الأحد، ردَّد مشاركون في إحدى الوقفات شعاراتٍ مساندةً للقضية الفلسطينية، ومطالبةً بإيصال المساعدات إلى أهالي غزة وبوقف ممارسات التجويع الإسرائيلية في حقهم.

وقرعوا طبولاً وأواني معدنية فارغة، وشددوا على ضرورة وقف "الإبادة الجماعية" و"إسقاط التطبيع" بين الرباط وتل أبيب.

وتنظم هيئات مدنية عديدة في المغرب فعاليات تضامنية مع غزة، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) التي نظمت 1850 مظاهرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى 14 يناير/كانون الثاني الماضي، حسب أحدث إحصاء للهيئة.

ويُرجع حقوقيون وإعلاميون مغاربة هذا الزخم الشعبي إلى ارتباط المغرب التاريخي بفلسطين، وإجماع المغاربة على دعم غزة على الرغم من اختلافهم في قضايا أخرى، إلى جانب حركية الجمعيات الحقوقية في المملكة، وحرية تنظيم الفعاليات فيها.

قضية حق

ووفقاً للحقوقي والإعلامي محمد الطالبي، فإن المملكة تعرف آلاف المظاهرات على مدار السنة، وأحياناً يصل العدد في اليوم الواحد إلى 200 مظاهرة في مختلف المدن من تنظيم مختلف الفاعلين.

وقال الطالبي: "قد يختلف المغاربة حول مجموعة من القضايا، ولكنهم لا يختلفون حول القضية الفلسطينية، ومتفقون على أنها قضية عادلة وتستحق المساندة".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية هي أولاً قضية حق للإنسان، قبل أن يكون عربياً أو إسلامياً، وقضية شعب هُجِّر من أرضه وعاش نكبتَي 1948 و1967، واليوم تشهد غزة مجزرة رهيبة بمثابة نكبة إنسانية تحاول القضاء على القضية الفلسطينية".

مبادرات ضعيفة

في السياق، انتقدت الإعلامية سعيدة شريف، ما وصفتها بـ"المبادرات الضعيفة" في العالم العربي للتضامن مع غزة، مشددةً على أنه من "العيب والعار أن يصل (الوضع في القطاع) إلى هذا المستوى من التقتيل".

وشددت على أن المبادرات في العالم العربي كان يجب أن تكون قوية، خصوصاً أن ما يحصل "إبادة جماعية".

ويختلف حجم الفعاليات الشعبية والرسمية تجاه غزة بين الدول العربية والإسلامية، ويرى مراقبون أن الدعم لفلسطين في هذه الدول لم يصل إلى المستوى المطلوب؛ تحت وطأة معطيات سياسية تختلف أحياناً من دولة إلى أخرى.

أما في المغرب، فيعرف المجتمع المدني حركية لافتة بفضل وجود عدد كبير من الجمعيات وتوفر حرية تنظيم الفعاليات، بما فيها المظاهرات، وفقاً لمراسل الأناضول.

وعادةً ما تترافق دعوات المحتجين في المغرب إلى وقف الحرب على غزة، مع مطالباتهم بإسقاط التطبيع وإلغاء كل الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع إسرائيل منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر عام 2020.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".