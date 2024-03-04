هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعيد ميلاده الـ56.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، اليوم (الاثنين)، مع ميتسوتاكيس، حسب بيان من دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الرئيس التركي هنّأ باسمه وباسم الشعب التركي ميتسوتاكيس بعيد ميلاده.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اليوناني من مواليد 4 مارس/آذار 1968 (العمر 56 سنة).

يشار إلى أن علاقات البلدين شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، عززته زيارة الرئيس أردوغان لليونان في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال الزيارة، وقّعت اليونان وتركيا إعلاناً مشتركاً لمواصلة علاقات حُسن الجوار، وحينها أشار الرئيس التركي إلى رغبة أنقرة في تطوير الزخم الإيجابي الحالي في العلاقات التركية-اليونانية.