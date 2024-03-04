تجددت التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث قُتل شخص وأصيب 7 بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، اليوم الاثنين، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي حولا ومركبا جنوبي البلاد، بينما أعلن "حزب الله" تصديه لمحاولتَي تسلل جنود إسرائيليين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بقذائف فوسفورية بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لطيرانه الحربي في المنطقة الحدودية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "إن قصفاً فوسفورياً ودخانياً يطال الجهة الشرقية لبلدتي حولا ومركبا المشرفتين على وادي هونين ومستعمرة مرغليوت".

والفوسفور مادة كيميائية تُنشر بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ والهاون، وتُستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية.

‏وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب وعلى علو منخفض، يترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق الساحل الجنوبي بين سواحل صور والقليلة وصولا والناقورة.

وأفادت بأن قوات إسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بئر المصلبيات على المدخل الشمالي لبلدة حولا في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني بقضاء مرجعيون، وفق المصدر ذاته.

وبيّنت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدات الناقورة والظهيرة ومروحين، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على (بلدة) خلة وردة المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، التي تعرضت أيضاً لعدة غارات.

صاروخ من لبنان يسقط قتيلاً في إسرائيل

في المقابل، أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية (هيئة الإسعاف) في وقت سابق من اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان على مستوطنة مارغليوت (شمال).

وأوضحت أن الضحايا هم "قتيل واحد و2 في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة وواحد في حالة طفيفة (...) ويعاني المصابون من جروح الشظايا".

فيما ذكرت هيئة البث العبرية أن القتيل والجرحى هم عمال تايلانديون.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الإذاعة العبرية (رسمية) بسماع دوي صافرات الإنذار شمال إسرائيل.

من جهته، أعلن "حزب الله" أن عناصره تصدوا فجر اليوم الاثنين لمحاولتي ‏قوتين إسرائيليتين التسلل إلى داخل لبنان، حيث استهدفوا القوتين بأسلحة متنوعة و"حققوا إصابات مباشرة".

كما أفاد بأنه "استهدف ثكنة ‏زرعيت (العسكرية الإسرائيلية) ومحيطها بأسلحة المدفعية وحقق إصابات مباشرة".

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع جيش الاحتلال بوتيرة يومية منذ 8 من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".