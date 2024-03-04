سياسة
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رفض فلسطيني وأردني لمحاولات الاحتلال اختلاق تغييرات إدارية بغزة والقدس
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي "اختلاق" إدارات محلية في غزة، فيما طالب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس والمسجد الأقصى.
رفض فلسطيني وأردني لمحاولات الاحتلال اختلاق تغييرات إدارية بغزة والقدس
فلسطين تدين محاولات إسرائيل "اختلاق" إدارات محلية في غزة / صورة: Reuters 
4 مارس 2024

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، ما سمته محاولات إسرائيل "اختلاق إدارات محلية" في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"تتكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها يوماً بعد يوم بشأن الأوضاع في غزة وفرض خيار الموت أو التهجير".

وأوضحت: "هذه الإدارات لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة".

وأضافت: "تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي وخلق حالة اشتباك داخلية، لفرض أجندتها وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي".

ولفتت إلى أن إسرائيل تسعى للمحافظة على "القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية".

وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، "تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية"، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إجراءات أحادية الجانب

وفي سياق متصل، طالب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس والمسجد الأقصى، داعياً إلى تجنب التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عمان، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة، وعضويها النائبين أحمد الطيبي، ويوسف العطاونة، وفق بيان الديوان الملكي.

وأفاد البيان بأن الملك الأردني أكد "ضرورة بذل أقصى الجهود، للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين".

وأوضح عاهل الأردن أن "المملكة ستواصل الدفع نحو وقف الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية براً وجواً إلى غزة".

وحذر من "خطورة استمرار الحرب على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية والقدس، والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين".

كما طالب بـ "وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس والمسجد الأقصى، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد".

وأعرب عاهل الأردن خلال اللقاء، عن رفض المملكة لأية "محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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